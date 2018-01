Le Gouvernement du Québec autorise le démarrage des études du projet d'agrandissement et de réaménagement des unités du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi







SAGUENAY, QC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des efforts destinés à doter le réseau de la santé et des services sociaux d'infrastructures plus modernes et efficaces, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, monsieur Serge Simard, a annoncé que le projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) de l'Hôpital de Chicoutimi allait de l'avant. L'annonce de ce projet permettra de confirmer le rôle majeur de l'Hôpital de Chicoutimi à l'échelle régionale et suprarégionale, et ce, dans plusieurs spécialités.

Ce projet, qui est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) pour la première étape de mise à l'étude, consisterait en un agrandissement sur trois niveaux. Le sous-sol accueillerait l'entreposage et les salles pour l'électromécanique, le rez-de-chaussée l'URDM, alors que le bloc opératoire ainsi que la chirurgie d'un jour seraient quant à eux regroupés au premier étage. Les nouveaux locaux désormais contigus permettront aux cliniciens de travailler dans un environnement plus moderne et fonctionnel, mieux adapté aux normes actuelles, notamment en ce qui a trait à la sécurité, de même qu'à la prévention et au contrôle des infections. Le coût global est de 83,3 M$.

Citations :

« Avec l'autorisation qui vient d'être accordée par notre gouvernement, le projet vient de franchir une étape décisive vers sa concrétisation. Il est certain qu'à terme, la population pourra bénéficier de soins chirurgicaux encore plus accessibles, dans un cadre qui favorise davantage la sécurité et le confort des patients. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis fier d'être ici aujourd'hui pour confirmer cette nouvelle. Ce projet suscite un grand intérêt auprès des gens de la région, et je me réjouis qu'il puisse entreprendre sa phase de démarrage. Le soutien actuel accordé à cette initiative montre que notre gouvernement est déterminé à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins offerts à la population. »

Serge Simard, adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Dubuc

Faits saillants :

Le projet, étant désormais inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie « projet à l'étude », peut amorcer la réalisation de son dossier d'opportunité. Une enveloppe de 1,5 M$ a été autorisée à cet effet.

