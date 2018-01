Le nouveau pont de la rivière Mariakèche entre Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-Clément de nouveau accessible en juillet







SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX, QC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 50 % des travaux ont été exécutés sur le chantier du pont de la rivière Mariakèche entre les municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix et de Saint-Clément. L'entrepreneur a procédé à la démolition de l'ancien pont, à la construction des culées, au remblayage partiel de ces dernières, à la mise en place des revêtements de protection en pierre et à l'installation de la charpente métallique.

C'est le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, qui en a fait l'annonce ce matin au nom de la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay.

Les travaux, qui ont été suspendus en décembre 2017 pour la période hivernale, reprendront en mai 2018. Rappelons que l'ancien pont a été fermé à la circulation en août 2013 en raison d'un problème de stabilité de la paroi rocheuse devant la culée sud du pont.

Citations

« Je suis heureuse de constater l'avancement des travaux de reconstruction du pont de la rivière Mariakèche. Tout se déroule conformément aux échéances prévues et on prévoit une réouverture du pont en juillet 2018. »

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

« Cette structure constitue un lien important non seulement pour les agriculteurs et les travailleurs forestiers, mais également pour l'ensemble de la population régionale tout en facilitant l'activité économique entre les municipalités de Saint-Clément et de Saint-Paul-de-la-Croix. Sa réouverture profitera à toute la communauté en plus de favoriser une circulation plus fluide dans le secteur. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Le projet de construction d'un nouveau pont au-dessus de la rivière Mariakèche a été scindé en deux phases :

La phase I s'est déroulée du mois d'août 2017 au mois de décembre 2017.



La phase II se déroulera du mois de mai 2018 au mois de juillet 2018.

Le coût du projet, incluant la conception, les travaux et la surveillance, est de 3,9 millions de dollars.

La réalisation des travaux a été confiée à l'entreprise Construction Lemay Inc. de Saint-Édouard-de-Lotbinière à la suite d'un appel d'offres public.

L'ancien pont a été fermé à la circulation en août 2013 en raison d'un problème de stabilité de la paroi rocheuse devant la culée sud du pont.

