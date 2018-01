Le premier ministre se rendra aux États-Unis







OTTAWA, le 19 jan. 2018 /CNW/ - Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra aux États-Unis du 7 au 10 février 2018.

Cette visite, qui comprend des arrêts à Los Angeles, à San Francisco et à Chicago, donnera au premier ministre l'occasion de resserrer encore davantage les liens profonds qui unissent le Canada et les États?Unis.

Dans la région de Los Angeles, le premier ministre prononcera un discours au Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute, à Simi Valley. Dans son discours, il fera valoir l'interconnexion des économies canadienne et américaine.

À San Francisco, le premier ministre rencontrera des chefs d'entreprises et des entrepreneurs locaux pour examiner des opportunités de collaboration accrue entre nos pays.

Avant d'aller en Californie, le premier ministre rencontrera des représentants importants à Chicago et prononcera un discours au University of Chicago Institute of Politics. Lors de ce discours, il soulignera l'importance du service public et les façons dont cela peut contribuer à créer une classe moyenne prospère ainsi que des liens politiques et commerciaux encore plus forts entre le Canada et les États-Unis.

Citation

« Les Canadiens et les Américains savent que nous en bénéficions tous lorsque nous travaillons ensemble pour faire croître la classe moyenne et créer de nouvelles d'opportunités pour les populations des deux côtés de la frontière. Je suis impatient de rencontrer à nouveau des dirigeants de gouvernements et d'entreprises aux États-Unis pour examiner de nouvelles opportunités de collaboration et de croissance. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus prospère pour les populations des deux pays. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La dernière visite du premier ministre Trudeau aux États-Unis remonte au mois d'octobre 2017.

La relation commerciale entre le Canada et les États-Unis est l'une des plus importantes au monde. Les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays sont évalués à près de 882 milliards de dollars en 2016; le Canada est le plus important fournisseur sûr d'énergie pour les États-Unis.

Les deux pays partagent la plus longue frontière sécurisée au monde, que traversent quotidiennement quelque 400 000 personnes ainsi que des produits ou services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars.

Le Canada achète davantage de produits aux États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni à la fois.

Le Canada est la destination numéro un des exportations de la plupart des États américains; le commerce et les investissements transfrontaliers soutiennent près de neuf millions d'emplois aux États-Unis.

Lien connexe

