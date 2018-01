Promutuel Assurance signe une entente de renouvellement de 5 ans avec Uniban Canada







LAVAL, QC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Uniban Canada est heureux d'annoncer le renouvellement d'une entente de 5 ans avec Promutuel Assurance, leader de l'assurance de dommages au Québec, en tant que partenaire privilégié pour la gestion des réclamations de verre automobile.

La plateforme technologique d'Uniban a permis à Promutuel Assurance et ses 17 sociétés mutuelles d'harmoniser et d'optimiser leur processus d'affaires pour la gestion des bris de vitres. Cette amélioration a eu pour effet de réduire les coûts de sinistres et d'améliorer l'expérience client en atelier.

«Promutuel Assurance utilise notre plateforme technologique de gestion des réclamations depuis plus de 12 ans. Elle a été la première à croire en notre technologie et à encourager notre programme de recyclage des pare-brises. Ce renouvellement de partenariat constitue une marque de confiance très appréciée envers Uniban Canada et nous nous engageons à poursuivre notre collaboration et à déployer les efforts nécessaires afin de continuellement améliorer le processus de gestion des réclamations. » dit Marc Desmarais, président et chef de la direction chez Uniban Canada.

« L'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec Uniban est que nous avons des valeurs communes, soit le souci d'offrir à notre clientèle un excellent service et une expérience agréable. Les solutions que propose Uniban sont efficaces et axées sur nos objectifs. » ajoute Simon Bédard, Directeur - Indemnisation à la Vice-présidence - Opérations d'assurance chez Promutuel Assurance.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte plus de 1925 employés au service de plus de 640 000 assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 160 ans.

À propos d'Uniban Canada

Uniban Canada se distingue par son modèle d'affaires unique qui a mérité, au cours des dernières années, plusieurs distinctions (innovation, communication/marketing et franchiseur de l'année). UNIBAN encourage le développement durable à travers divers programmes, et est aujourd'hui le leader et la référence auprès des compagnies d'assurance majeures en matière de gestion de réclamations de verre automobile. Pour plus d'information, visitez le site www.unibancanada.ca

