Avis aux médias - La ministre Philpott organise une réunion d'urgence de deux jours sur les Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, Inuit et Métis







OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, organise une réunion d'urgence de deux jours sur les Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, Inuit et Métis. Des dirigeants autochtones, ministres provinciaux et territoriaux, techniciens communautaires, ainsi que des représentants des jeunes, experts et défenseurs des droits y participeront. L'objectif de cette réunion est de cerner les priorités communes et de déterminer la voie à suivre pour refondre les Services à l'enfance et à la famille (à l'aide d'approches fondées sur les distinctions) afin de mettre au premier plan les besoins des familles et des enfants.

Date : Le jeudi 25 janvier et le vendredi 26 janvier 2018

Lieu : Centre Shaw

55, promenade Colonel-By

Ottawa (Ontario) K1N 9J2

Chaque jour, les médias seront invités à assister au segment de la séance plénière principale qui se tiendra en avant-midi. Une salle des médias a également été désignée comme espace de travail. Veuillez noter qu'un avis aux médias plus détaillé sera publié la semaine prochaine, avant la réunion.

Pour obtenir votre accréditation, communiquez avec l'équipe des Relations avec les médias d'AANC : 819-953-1160

aadnc.publicaffairsteam.aandc@canada.ca

