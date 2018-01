Avis aux médias - Annonce d'investissements importants pour le développement du tourisme dans la région du Bas-Saint-Laurent







QUÉBEC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, M. Jean D'Amour, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle l'annonce d'investissements importants pour le développement du tourisme dans la région du Bas-Saint-Laurent sera faite.

Date : Le dimanche 21 janvier 2018



Heure : 12 h



Lieu : Parc du Mont Saint-Mathieu*

121, chemin du Lac Sud

Saint-Mathieu-de-Rioux (Québec) G0L 3T0

* Prenez note que la conférence de presse aura lieu dans le chalet au sommet du Mont Saint-Mathieu . L'accès se fera par le télésiège. Des vêtements appropriés sont à prévoir.

