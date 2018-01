Programme d'aide aux organismes communautaires 2017-2018







Près de 64 000 $ pour soutenir la mission de 2 organismes oeuvrant en habitation dans la région de la Montérégie

SAINT-CLET, QC, le 19 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, a le plaisir d'annoncer, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, madame Lise Thériault, que deux organismes de la région de la Montérégie bénéficient d'une aide financière issue du volet Soutien à la mission globale du Programme d'aide aux organismes communautaires (PAOC) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

La contribution gouvernementale, octroyée aux deux organismes pour maintenir et développer leurs activités auprès des populations qu'ils servent ou des organismes qu'ils représentent, a été répartie comme suit :

38 000,00 $ pour l'Association d'informations en logements et immeubles adaptés;

25 723,40 $ pour la Fédération des coopératives d'habitation montérégiennes.

Citations :

« Ces organismes oeuvrant en habitation dans la région de la Montérégie pourront poursuivre leur mission grâce à cet appui financier. Les retombées sont positives pour les clientèles servies, mais aussi pour toute la communauté, qui profitera d'une meilleure qualité de vie sur son territoire. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Les subventions accordées dans le cadre du Programme d'aide aux organismes communautaires permettront d'offrir des services et de développer des activités et des projets favorisant l'amélioration des conditions d'habitation des Québécoises et des Québécois. L'apport de ces organismes est essentiel pour ceux et celles qui en bénéficient et leurs proches. C'est pourquoi il est important de les épauler dans l'accomplissement de leur mission. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

Faits saillants :

Le PAOC offre une aide financière aux organismes qui mettent en place des services, des activités ou des projets favorisant l'amélioration des conditions d'habitation. Le programme comporte deux volets :

le volet Soutien à la mission globale, qui contribue à la poursuite des activités régulières de l'organisme;



le volet Soutien aux projets ponctuels, qui appuie des projets favorisant le développement de nouvelles pratiques communautaires en habitation ainsi que la réalisation d'études, d'analyse et d'activités de concertation.

Pour l'année financière 2017-2018, le PAOC est doté d'une enveloppe de 1,5 M$.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

