Adlai Nortye conclut un accord de licence mondiale avec Eisai pour un antagoniste de l'EP4







HANGZHOU, Chine, 19 janvier 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Biopharma Co., Ltd. (NEEQ : 870946) (« Adlai Nortye » ou la société), une société biopharmaceutique se consacrant à la recherche et à la commercialisation de médicaments nouveaux et efficaces, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence mondial (« l'accord ») avec Eisai Co., Ltd (« Eisai »), une société pharmaceutique internationale qui s'attache à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients. Aux termes de l'accord, Adlai Nortye détiendra les droits mondiaux exclusifs pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d'E7046, à l'exclusion du Japon et d'une partie de l'Asie - hors Chine continentale (le territoire).

E7046 est un antagoniste de l'EP4 par voie orale expérimental (possiblement le premier de sa classe), hautement actif et sélectif. Selon les résultats préliminaires, il est bien toléré des patients atteints de tumeurs solides. Des études de phase 1b, en association avec la radiothérapie et la chimioradiothérapie, sont en cours.

« Grâce à son mécanisme d'action proposé et ses résultats précliniques impressionnants, nous estimons qu'E7046 deviendra un élément essentiel pour renforcer le développement de nos projets en matière d'oncologie », a déclaré le Dr Ruirong Yuan, médecin chef et président d'Adlai Nortye. « Dans les études précliniques, E7046, combiné à la radiothérapie, à la chimioradiothérapie et aux inhibiteurs du point de contrôle immunitaire, a démontré qu'il agit contre la tumeur dans différentes tumeurs malignes, dont le cancer colorectal, le cancer du poumon et certains modèles de tumeurs résistantes à la PD-1. Nous pensons qu'E7046 présente un grand potentiel pour des applications cliniques futures dans le traitement du cancer. »

« Ces dernières années, l'immuno-oncologie est devenue un élément important pour la mise au point de nouveaux médicaments contre le cancer partout dans le monde. Nous croyons qu'E7046 dispose d'un mécanisme de régulation du microenvironnement tumoral et nous espérons que cette approche différente de l'immunologie du cancer apportera une importante contribution au domaine de l'immuno-oncologie. Nous espérons que les futures études cliniques globales menées sur E7046 constitueront une étape importante pour potentiellement offrir, à l'avenir, de nouvelles options thérapeutiques aux patients atteints du cancer », a déclaré le Dr Alton Kremer, chef des services cliniques et médecin chef d'Eisai Oncology Business Group.

À propos d'E7046

E7046 est un antagoniste de l'EP4 par voie orale expérimental, possiblement le premier de sa classe, dont on suppose qu'il empêche la fixation de la prostaglandine E2 à son EP4 pour modifier le caractère immunosuppresseur du microenvironnement tumoral. Selon les résultats préliminaires, il est bien toléré des patients atteints de tumeurs solides. Une étude de phase 1b, en association avec la radiothérapie et la chimioradiothérapie, est en cours.

À propos d'Eisai

Eisai est une société pharmaceutique mondiale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits. La société s'emploie à contribuer à l'amélioration des soins de santé des patients et de leur famille partout dans le monde, grâce à ses activités commerciales. Pour de plus amples informations sur Eisai, rendez-vous sur http://www.eisai.com

À propos d'Adlai Nortye

Adlai Nortye est une société biopharmaceutique reposant sur la science, qui se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de nouveaux médicaments. Nous nous attachons à découvrir et à mettre au point de nouveaux traitements d'importance contre le cancer et les maladies métaboliques. La mission que nous nous sommes fixés consiste à améliorer la vie des patients, en identifiant et en acquérant des médicaments innovants et différenciés, qui aident les personnes à vivre mieux et plus longtemps. Grâce à une collaboration étroite avec des partenaires internationaux, nous avons réussi à nous positionner dans les domaines de l'immuno-oncologie et des maladies métaboliques et nous avons actuellement plusieurs programmes, du stade préclinique précoce à la phase 3, déjà opérationnels.

