Dévoilement des finalistes du Prix PDG de l'année AQT - Investissement Québec 2018

MONTREAL, 19 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association québécoise des technologies (AQT) a dévoilé hier les trois finalistes du prestigieux Prix PDG de l'année AQT - Investissement Québec 2018 lors d'un 5@7 Parcours d'entrepreneur. Un jury indépendant, formé de président(e)s d'entreprises en technologies ainsi que de représentant(e)s d'Investissement Québec et de l'AQT, a sélectionné les trois finalistes. Le prix sera décerné lors d'une soirée de gala le 21 février prochain, dans le cadre de la 18e édition de Vision PDG, forum exclusif aux PDG d'entreprises des technologies qui se tiendra du 20 au 22 février 2018 au Mont-Tremblant. Comme par les années antérieures, l'intégrité du processus d'élection est assurée par une firme indépendante de sondages, SOM Recherches et Sondages.



Les finalistes 2018 :

Joé Bussière ? Libéo

L'impact du leadership de Joé Bussière, président de Libéo, peut se ressentir sur deux grands axes : l'implantation du modèle de gestion EOS pour structurer la croissance de Libéo ? avec succès ? et son expansion grâce à l'acquisition d'une entreprise à Montréal en décembre 2017. De plus, Joé a grandement contribué à développer une culture d'entreprise basée sur le développement personnel de ses employés qui souhaitent évoluer au même rythme que Libéo. Fondateur de Québec Numérique, il est aussi impliqué dans le monde entrepreneurial et l'univers des Start-up.

Martin Thériault ? Eddyfi

Eddyfi, fondée à Québec en 2010, est devenue en seulement 7 ans une leader mondiale pour les technologies d'essais non destructifs. 100 % québécoise, Eddyfi compte 250 employés, 9 bureaux mondiaux et exporte dans 80 pays. Sous le leadership de Martin, la société a fait des choix stratégiques judicieux dès son démarrage tout en optimisant très habilement ses ressources financières. Eddyfi accélère maintenant sa croissance par acquisitions (3 réalisées au Royaume-Uni en 2016/2017) et un nouveau modèle d'affaires confirme un virage logiciel et service pour la société. Eddyfi est fière de conquérir le monde en mettant à profit les ressources d'ici !

Renaud Lavoie ? Embrionix

Renaud est avant tout un passionné, mais aussi un entrepreneur, un professeur, un inventeur à l'origine de plus de 25 brevets chez Embrionix et un rédacteur. Ingénieur de profession, Renaud a débuté sa carrière dans une PME en démarrage, en plus de former les futurs ingénieurs de l'ETS. Après avoir oeuvré en télédiffusion durant 7 années, il démarre Embrionix, sa seconde entreprise, qui connaît un très fort succès (reconnue par Deloitte, Fast50 en 2016). Embrionix change le marché de la télédiffusion, simplifiant les infrastructures dans de grands événements tels que les Jeux olympiques, les coupes du monde de soccer, etc.

Le grand lauréat du concours sera couronné par la voix du jury (30 %) et le vote des président(e)s présent(e)s à Vision PDG (70%) lors de la soirée gala du 21 février dans le cadre de « Vision PDG ». Pour découvrir davantage les finalistes et les critères d'évaluation du concours, visitez le site de Vision PDG.

« Les entreprises du secteur des technologies de l'information et des communications constituent un important moteur de développement pour notre économie. C'est pourquoi, pour une 6e année, Investissement Québec tenait à souligner le talent de chefs d'entreprises novateurs et visionnaires, qui contribuent à faire du Québec un joueur de calibre mondial dans ce secteur, en s'associant au prix PDG de l'année de L'AQT », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Nous sommes fiers de souligner le leadership de PDG d'exception qui façonnent notre industrie. Par leurs réalisations, qu'elles soient technologiques ou de croissance, ces finalistes contribuent à l'essor notre économie tout en nous faisant rayonner sur la scène locale et internationale, souligne la présidente-directrice générale de l'AQT, Nicole Martel. Le concours Prix PDG de l'année AQT ? Investissement Québec nous permet de reconnaitre ces accomplissements et nous en sommes très fiers. »



Image : http://www.aqt.ca/wp-content/uploads/2018/01/MG_9193_SebastienRoy.jpg

De gauche à droite : Paul Raymond - Président du CA de l'AQT, Martin Thériault - PDG d'Eddyfi Technologies, Joé Bussière - PDG de Libéo, Renaud Lavoie - PDG d'Embrionix, André Petitclerc - Directeur Investissement chez Investissement Québec et Nicole Martel - PDG de l'AQT

