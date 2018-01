Le Gouvernement Canadien explore le potentiel des technologies de la chaîne de blocs







OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Bitaccess a le plaisir d'annoncer que le Gouvernement canadien explore la chaîne de blocs Ethereum. Le Conseil national de recherches du Canada, à travers son Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI CNRC) utilise dorénavant le dernier produit de Bitaccess, la "Suite de chaîne de blocs Catena " (https://explorecatena.com) - un ensemble de logiciels permettant aux institutions publiques de publier des jeux de données complexes sur une chaîne de blocs tel qu'Ethereum. À travers Catena, le PARI CNRC effectue un essai en temps réel pour explorer l'utilisation de chaînes de blocs publiques destinées à assurer la transparence de l'administration des subventions et contributions gouvernementales. À ce stade, le PARI CNRC utilise la chaîne de blocs Ethereum pour publier en temps réel de façon proactive des données sur les subventions et les contributions, une mesure qui complète les publications trimestrielles actuellement accessibles au public sur le site web du gouvernement.

Dans son expression la plus simple, les chaînes de blocs sont des registres publics qui consignent des transactions partagées entre de nombreux utilisateurs. Dès que des données sont saisies dans une chaîne de blocs, elles sont sécurisées et rendues immuables, en plus d'être archivées de manière permanente. Cette technologie offre des niveaux de transparence sans précédent et assure la confiance du public; ce qui semble être idéal pour des institutions visant à opérer de manière transparente.

Grâce à la suite de chaîne de blocs Catena, les registres publics peuvent être consultés, soumis à des vérifications et à une surveillance à un niveau encore jamais égalé de par le monde.

"Notre but est de permettre aux institutions de faire preuve d'un maximum de transparence, et aux citoyens de prendre part à la vérification et à la validation d'informations revêtant un intérêt pour le public. » dit Moe Adham, co-fondateur de Bitaccess. "Nous avons construit la suite de chaîne de blocs Catena à partir d'une application simple, dénuée de risques, pour permettre aux institutions de se familiariser avec les technologies de chaîne de blocs. Jusqu'à présent l'application a été accueillie de manière très positive.".

Toutes entreprises, institutions, entités caritatives, ou tout autre type d'entités intéressées à savoir comment la suite de chaîne de blocs Catena pourrait améliorer leurs activités peuvent contacter info@explorecatena.com.

CONCERNANT BITACCESS

La mission de Bitaccess est de fournir au public et aux entreprises de par le monde un accès aux technologies de chaîne de blocs. Des petites et moyennes entreprises jusqu'aux entreprises appartenant au classement Fortune 500, Bitaccess offre aujourd'hui des services de logiciels dans plus de 15 pays. Nos clients font confiance au logiciel et aux services de Bitaccess pour alimenter leur infrastructure de base ainsi que leurs services de compatibilité, de sécurité et de soutien.

https://bitaccess.ca

SOURCE Bitaccess Inc.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2018 à 09:00 et diffusé par :