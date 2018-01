Redevances Aurifères Osisko annonce une mise à jour de la date de divulgation de ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année 2017, et des détails de la conférence téléphonique







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 jan. 2018) - Redevances Aurifères Osisko Ltée (« Osisko » ou la « Société ») (TSX:OR)(NYSE:OR) annonce qu'elle publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année 2017 avant l'ouverture des marchés, mardi le 20 février 2018. Une conférence téléphonique aura lieu le même jour, le 20 février 2018, à 11h00 HNE.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2017

Les personnes intéressées à participer à la conférence téléphonique sont priées de composer le 1-(647) 788-4922 (appels internationaux), ou le 1-(877) 223-4471 (sans frais en Amérique du Nord). Un téléphoniste redirigera les participants à la conférence téléphonique.

Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence à partir du 20 février 2018 à 14h00 HNE jusqu'à 23h59 HNE le 27 février 2018 en composant le 1-(800) 585-8367 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1-(416) 621-4642, puis le code d'accès 2868047.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du Nord qui se compose de plus de 130 redevances, flux de métaux et conventions d'achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d'Osisko se compose de cinq principaux actifs, incluant une redevance de 5 % en rendement net de fonderie sur la mine Canadian Malartic, la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 15,5 % dans Minière Osisko inc., de 12,8 % dans Métaux Osisko, de 12,7 % dans Ressources Falco Ltée et de 32,7 % dans Barkerville Gold Mines Ltd.

Communiqué envoyé le 19 janvier 2018 à 09:03 et diffusé par :