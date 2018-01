Mazda remporte des prix de L'AJAC dans trois catégories







-- L'Association des journalistes automobile du Canada désigne la Mazda3, le CX-5 et le CX-9 comme étant les meilleurs véhicules de leur segment --

MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de l'avant-première médiatique du Salon international de l'auto de Montréal, Mazda Canada Inc. a accepté trois prix de l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) après avoir remporté la victoire dans leurs catégories globales. La Mazda3 a remporté le prix de la Meilleure petite voiture au Canada pour 2018, tandis que le CX-5 a gagné celui du Meilleur petit utilitaire au Canada pour 2018 et que le CX-9 a été proclamé Meilleur grand utilitaire au Canada pour 2018. Grâce à ces prix, la Mazda3 pourrait se voir accorder le prix global de la Voiture canadienne de l'année 2018 et les CX-5 et CX-9 comptent parmi les candidats en lice pour le prix Utilitaire canadien de l'année pour 2018.

« Les prix Voiture canadienne de l'année, présentés par l'Association des journalistes automobile du Canada, sont les prix automobile les plus prestigieux au pays - et ils sont extrêmement difficiles à gagner. Un véhicule doit vraiment être le meilleur de sa catégorie et la concurrence est de plus en plus vive au fil des ans », a déclaré le président de l'AJAC, Mark Richardson. « Lorsqu'un fabricant remporte un prix de l'AJAC en une année donnée, il s'agit d'une réalisation exceptionnelle, mais le fait que Mazda Canada en ait gagné trois en 2018 est une réalisation remarquable. »

Bien qu'il s'agisse véritablement d'un exploit, Mazda connaît bien le podium de l'AJAC puisqu'elle est l'une des marques ayant remporté le plus de prix dans l'histoire des prix Voiture canadienne de l'année de l'AJAC. La Mazda3 a été en tête de liste de sa catégorie huit fois avant cette victoire, ce qui contribue à mettre en lumière la raison pour laquelle il s'agit du modèle le plus vendu de Mazda non seulement au Canada, mais partout dans le monde. La génération actuelle a été lancée pour l'année-modèle 2014, témoignant de l'attrait durable de son design KODO, de même que de l'efficacité de la technologie SKYACTIV qui comprend deux moteurs à essence efficaces, des transmissions manuelles et automatiques, des carrosseries de type berline et à hayon et des châssis de la gamme Mazda3.

Récemment redessiné, le CX-5 incarne tout ce que les consommateurs canadiens recherchent dans leur véhicule de tous les jours : une conception intérieure primée, une conduite dynamique de premier ordre et une excellente économie de carburant. Pour 2018, le CX-5 s'améliore encore davantage, étant désormais doté d'un moteur SKYACTIV-G de 2,5 L amélioré et d'un dispositif de désactivation des cylindres, le premier en son genre en Amérique du Nord. Ce nouveau moteur peut arrêter de façon imperceptible deux cylindres aux vitesses de croisière et il est conçu pour contribuer à maximiser l'efficacité écoénergétique réelle.

Le CX-9 est le plus gros véhicule de Mazda, offrant suffisamment d'espace pour sept passagers, et il s'agit du modèle phare de la gamme de multisegments de Mazda. Doté d'un habitacle primé dont l'intérieur présente des matériaux authentiques, comme du cuir Nappa ainsi que des accents de véritable bois de rose et d'aluminium, le CX-9 Signature offre aux consommateurs canadiens une expérience de premier ordre, sans le prix qui est généralement associé à ce niveau de sophistication et de raffinement. Le CX-9 est également le premier modèle Mazda à être doté du moteur turbo SKYACTIV-G 2,5T, qui offre un couple de 310 lb-pi à seulement 2 000 tr/min, ce qui en fait l'un des multisegments à sept passagers les plus nerveux et les plus agréables à conduire.

« Nous sommes très fiers d'accepter ces prix des experts canadiens du domaine automobile, soit l'Association des journalistes automobile du Canada. Les Mazda3, CX-5 et CX-9 se démarquent clairement dans leurs segments respectifs et chacun représente un aspect différent, mais unifié, de ce que Mazda propose de meilleur aux consommateurs canadiens », a souligné Masaharu Kondo, président, Mazda Canada. « Chacun de ces véhicules est doté des caractéristiques reconnues de conduite dynamique de Mazda, d'une allure qui fait tourner les têtes et d'une gamme complète de technologies de sécurité, combinées de telle sorte que nos concurrents ne sauraient les surpasser. »

Le programme de prix Voiture et Utilitaire canadien de l'année de l'AJAC offre certains des plus prestigieux prix du marché automobile canadien et il représente le choix de l'ensemble des principaux experts automobiles du Canada. Les véhicules sont jugés en fonction d'une grande variété de critères objectifs et subjectifs, ce qui signifie qu'aucun facteur ne peut à lui seul donner la victoire à un modèle. Le véhicule doit plutôt respecter un ensemble de facteurs sur le plan de la qualité, de la valeur, du confort, de la consommation de carburant, ainsi que plusieurs autres aspects importants aux yeux des consommateurs canadiens.

