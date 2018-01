Clé de Peau Beauté du groupe SHISEIDO et la nouvelle égérie mondiale de la marque, Felicity Jones, célèbrent le lancement et la campagne printemps/été 2018 dans le cadre d'un événement mondial organisé à l'hôtel Bel-Air de Los Angeles







LOS ANGELES, 19 janvier 2018 /PRNewswire/ -- La marque prestigieuse Clé de Peau Beauté du groupe SHISEIDO a organisé un événement mondial dédié à la presse et aux influenceurs le mercredi 17 janvier à l'hôtel Bel-Air de Los Angeles, afin d'annoncer le nouveau visage de la marque mondiale de soins du visage, à savoir l'actrice nominée aux Oscars Felicity Jones, ainsi que le relancement de la marque grâce à une nouvelle campagne mondiale multicanal.

Felicity Jones incarne l'ADN de la marque : intelligence, intransigeance et raffinement. Sa passion et son engagement sans compromis pour son métier font de Felicity une personnalité inspirante ; une femme qui influence le monde et ceux qui l'entourent.

Clé de Peau Beauté a transformé l'hôtel Bel-Air en une expression de rayonnement et de lumière pour célébrer l'annonce de Felicity Jones en tant que nouveau visage de la campagne printemps/été 2018 sur les médias numériques, sociaux et traditionnels. Le positionnement de luxe de la marque s'est exprimé dans une lumière et un cristal étincelants et rayonnants, à travers une palette typique de bleu marine, beige et crème.

Dans chaque espace de l'événement, les invités, parmi lesquels Alana Hadid, Larsen Thompson, Marianna Hewitt, ainsi que Dylana et Natalie Lim Suarez, ont pu vivre des moments à capturer et à partager, notamment grâce à une installation florale visuellement inspirante dans l'espace d'entrée de la terrasse, ainsi qu'à une expérience photo dans la salle de réception, qui a permis aux invités de pénétrer au coeur de Clé de Peau Beauté et de « Libérer le pouvoir de votre éclat », nouveau slogan de la marque.

Felicity Jones, aux côtés de Yukari Suzuki, directrice de la marque, ont trinqué au champagne avant le lancement mondial de la vidéo Brand Essence de Clé de Peau Beauté, qui a été tournée en Croatie. En outre, les invités ont assisté à la révélation de la vidéo de la campagne printemps/été 2018 intitulée « A Radiant Day », dans laquelle Felicity Jones offre une performance qui souligne le nouveau positionnement de la marque en tant que marque de beauté de luxe leader mondiale. Cette campagne, tournée pendant deux jours à Londres, fait son apparition à l'échelle mondiale ce mois-ci dans les annonces de médias en ligne et de presse écrite au Japon, en Asie, en Amérique du Nord, en Russie, et dans le secteur du commerce de passage.

« Je suis honorée de m'associer à Clé de Peau Beauté dans le cadre du relancement de cette incroyable marque de luxe à travers le monde », a déclaré Felicity Jones. « La marque et ses produits s'illustrent par leur personnalité et leur intelligence. Je suis très impatiente de découvrir ce que l'avenir réserve à Clé de Peau Beauté. »

« Grâce à l'événement de relancement célébrant Felicity Jones à Los Angeles, nous établissons le fait que la beauté d'une femme n'est pas seulement une question d'apparence, mais c'est également valoriser sa beauté intérieure, son intelligence, et qui elle est en tant que personne », a déclaré Suzuki.

Clé de Peau Beauté entend libérer le plein éclat d'une femme, en exploitant les technologies du maquillage et certains des soins du visage les plus avancés au monde, qui sont issus de ses laboratoires brevetés de Tokyo. La sélection de produits de la campagne printemps/été 2018, qui a été lancée à l'occasion de l'événement et qui met en valeur l'expertise de la marque, inclut le Firming Serum Supreme (nouveauté), The Lipstick (nouvelles teintes), le Radiant Lip Gloss (nouveauté), The Foundation, Concealer, et la nouvelle formule de La Crème -, crème révélatrice d'éclat haute performance emblématique de la marque.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté est l'une des marques de soins du visage et de maquillage les plus prestigieuses au monde, et la principale marque de luxe au Japon. Disponible dans treize pays (Japon, Chine, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Vietnam, Indonésie, États-Unis, Canada et Russie), elle est mondialement reconnue pour son excellence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cledepeaubeaute.com ou suivez la marque sur les médias sociaux (ci-dessous).

