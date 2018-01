LG Innotek présente une solution révolutionnaire en matière d'éclairage haut de gamme







SÉOUL, Corée du Sud, 19 janvier 2018 /PRNewswire/ -- LG Innotek a annoncé aujourd'hui que la société a réussi à élaborer un « boîtier LED de pointe à puce retournée » hautement efficace et à flux lumineux élevé n'altérant pas les performances, même après le soudage à 300?.

La société a mis au point un boîtier LED à puce retournée haute qualité, qui améliore la fiabilité de façon notable, grâce aux toutes dernières technologies de semi-conducteurs. Cela a permis de commercialiser des produits d'éclairage de qualité supérieure, hautement efficaces et à flux lumineux élevé, à moyenne comme à haute intensité.

La LED à puce retournée suscite l'intérêt du secteur des unités de rétroéclairage depuis environ trois ans en tant que source lumineuse LED de haute intensité, car l'électrode de la puce est directement fixée à la surface supérieure du circuit imprimé sans connexion filaire, ce qui évite la déconnexion du fil et assure une excellente dissipation thermique.

Les boîtiers LED à puce retournée actuels ont été commercialisés uniquement en tant que sources de lumière LED de haute intensité sous forme de boîtier à puce dans lequel la résine blanche réfléchissante est omise, le processus relativement simple. Néanmoins, les boîtiers actuels présents sur le marché rencontrent des problèmes majeurs : la jonction entre la puce et le substrat fond au point de disloquer la puce et réduit la luminosité d'environ 10 % en cas d'exposition à une température élevée.

Il était difficile de garantir la qualité de l'éclairage à l'aide des boîtiers LED à puce retournée actuels, avec résine blanche réfléchissante, car la température de certains des procédés de fabrication des modules d'éclairage et des produits finis atteint 250?, voire plus.

Le nouveau boîtier LED à puce retournée haute qualité, mis au point par LG Innotek, assure un rendement élevé de 220 lumens par watt (lm/W) de façon stable, car la jonction entre la puce et le substrat ne fond pas, même à des températures comprises entre 250 et 300?. Selon un représentant de la société, les entreprises d'éclairage peuvent utiliser ce boîtier LED à puce retournée pour fabriquer des ampoules, des tubes et des éclairages à panneau plat de qualité supérieure, sans compromettre la qualité de l'éclairage.

LG Innotek a mis au point le boîtier LED à puce retournée en améliorant sa structure interne, en concevant son propre procédé de production et en améliorant la technologie de montage existante des puces retournées. La structure interne de la puce bénéficie d'un nouveau design, dont la technologie brevetée optimise l'efficacité et les performances en matière de dissipation thermique.

LG Innotek a déposé 65 demandes de brevets technologiques durant le processus de mise au point. La société a pris des mesures rigoureuses pour sécuriser ses technologies propriétaires clés, mais également pour aider ses clients à se concentrer sur la fabrication et la vente des modules et des produits finis, sans craintes de litiges à propos de brevets relatifs à la source d'éclairage.

La société a mis en place une gamme de boîtiers LED à puce retournée haute qualité pouvant être adaptés en fonction de l'usage de l'éclairage. Sa principale famille de produits comprend des modèles de moyenne intensité, hautement efficaces, de moyenne consommation pour chaque température de couleur, tels que les produits de classe 5630 3V à 220 lm/W et de classe 3030 3V à 215 lm/W.

LG Innotek a notamment renforcé sa gamme de produits haute intensité et à flux lumineux élevé, en concevant des boîtiers LED à puce retournée de 6V, 9V et 12V de série deux et/ou deux en parallèle, dans la famille de produits 3030, qui étaient difficiles à fabriquer auparavant en raison de la conception du boîtier et de ses contraintes de traitement liées à la conception.

Un représentant de la société a déclaré : « Ce boîtier LED à puce retournée haute qualité est un produit innovant qui peut amener la fiabilité des éclairages haut de gamme à des niveaux supérieurs », ajoutant que : « Nous prévoyons que son champ d'application soit considérablement étendu à mesure que le produit remplacera les boîtiers LED actuels. »

Lien photo : http://bit.ly/2DsJd4y

Lien photo : http://bit.ly/2mPXzlM

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 18:25 et diffusé par :