Clé de Peau Beauté, de SHISEIDO Group, et Felicity Jones, le nouveau visage international de la marque, célèbrent la campagne printemps/été 2018 et son lancement lors d'un événement mondial à l'hôtel Bel-Air de Los Angeles







LOS ANGELES, 18 janvier 2018 /CNW/ - La prestigieuse marque Clé de Peau Beauté de SHISEIDO Group a organisé un événement mondial le mercredi 17 janvier à l'hôtel Bel-Air de Los Angeles, auquel étaient conviés la presse et des influenceurs, pour annoncer le nouveau visage international de la marque, l'actrice sélectionnée aux Oscars Felicity Jones, et pour relancer la bannière au moyen d'une nouvelle campagne internationale multicanal.

Felicity Jones personnifie l'ADN de la marque : intelligente, intransigeante et remarquable. Sa passion et son dévouement inlassable envers son art font d'elle une personnalité inspirante, soit une femme qui a marqué le monde et les gens qui l'entourent.

Clé de Peau Beauté a transformé l'hôtel Bel-Air en une scène radieuse et lumineuse pour célébrer l'annonce selon laquelle Jones est le nouveau visage de la campagne printemps-été 2018 dans les médias traditionnels, sociaux et numériques. Le positionnement de luxe de la marque a été incarné par des lueurs, des cristaux brillants et des lumières reflétant la palette de couleurs exclusive, soit le bleu marine, le beige et le blanc crème.

À chaque instant, les invités, incluant Alana Hadid, Larsen Thompson, Marianna Hewitt ainsi que Dylana et Natalie Lim Suarez, ont savouré des moments à immortaliser et à partager, dont une installation florale visuellement inspirante située dans la zone d'entrée menant à la terrasse. Il y avait aussi une expérience photo dans la salle de bal au cours de laquelle les invités pouvaient entrer dans l'univers de Clé de Peau Beauté et « exploiter la puissance de leur brillance » (Unlock the Power of Your Radiance), le nouveau slogan de la marque.

Jones, qui était accompagnée de Yukari Suzuki, chef de la gestion de la marque, a porté un toast avec champagne. La vidéo sur l'essence de la marque Clé de Peau Beauté, filmée en Croatie, a ensuite été présentée pour la toute première fois. De plus, les invités ont assisté au dévoilement de la vidéo de la campagne printemps-été 2018 intitulée « A Radiant Day » (une journée rayonnante) dans laquelle Jones effectue une performance qui souligne le nouveau positionnement de la bannière en tant que marque de beauté de luxe internationale. La campagne, dont les clichés ont été pris pendant deux jours à Londres, fera son apparition ce mois-ci dans les placements médiatiques imprimés et électroniques du Japon, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, de la Russie et des voyagistes.

« Je suis honorée de m'associer à Clé de Peau Beauté à l'occasion de la relance mondiale de cette extraordinaire marque de luxe », affirme Jones. « Il y a une telle personnalité et une telle intelligence derrière la marque et ses produits. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir réserve à Clé de Peau Beauté. »



« Grâce à notre événement de relance à Los Angeles qui célèbre la venue de Felicity Jones, nous établissons que la beauté d'une femme ne se limite pas seulement à son apparence, mais qu'elle provient aussi de la mise en valeur de sa propre beauté intérieure, de son intelligence et de sa personne », déclare Suzuki.

Clé de Peau Beauté (qui signifie en anglais The Key to Skin's Beauty) aide à exploiter la puissance de la brillance de la femme en combinant certains des soins cutanés les plus sophistiqués dans le monde et les technologies de maquillage créés par ses laboratoires exclusifs de Tokyo. Témoignant de l'expertise de la marque, les produits phares de la campagne printemps-été 2018, qui ont été dévoilés lors de l'événement, incluent le sérum Firming Serum Supreme (nouveau), le bâton The Lipstick (nouveaux tons), le brillant à lèvres Radiant Lip Gloss (nouveau), le correcteur de teint Concealer, le fond de teint The Foundation et La Crème, la célèbre crème revitalisante de la marque, un produit haute performance améliorant la brillance de la peau.

Vidéo de la campagne « A Radiant Day »

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté est l'une des plus prestigieuses marques de soins de la peau et de maquillage au monde, ainsi que la marque de luxe numéro un au Japon. Offerte dans treize pays (Japon, Chine, Hong Kong, Taiwan, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Vietnam, Indonésie, États-Unis, Canada et Russie), elle jouit d'une réputation internationale d'excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.cledepeaubeaute.com ou suivez l'enseigne sur les médias sociaux (ci-dessous).

