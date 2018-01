Hellas Direct annonce un financement de 7 millions EUR dirigé par IFC







Hellas Direct, une compagnie d'assurance de nouvelle génération, a annoncé la signature d'une ronde de financement de série B de 7 millions EUR dirigée par IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale.

En soutenant Hellas Direct, IFC rejoint une liste d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels Third Point LLC, Endeavor Catalyst, l'ancien économiste de Goldman Sachs Lord O'Neill et le vétéran des fonds privés Jon Moulton. Portag3 Ventures a également participé à une ronde de financement sursouscrite, portant le capital total levé par Hellas Direct à 23,8 millions EUR.

« Nous sommes ravis d'accueillir IFC au sein de notre groupe d'actionnaires chez Hellas Direct, alors que nous nous préparons à reproduire notre modèle commercial au niveau international et à favoriser davantage l'inclusion financière », a déclaré Emilios Markou.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire équipe avec certains des plus grands investisseurs au monde, alors que nous nous apprêtons à renforcer notre position sur un marché en rapide consolidation, à accélérer notre croissance organique et à envisager de manière stratégique des acquisitions dans l'ensemble de la région », a ajouté Alexis Pantazis.

Se servant d'Amazon comme modèle, Hellas Direct vise à révolutionner la chaîne de valeur des assurances en accordant une attention extrême à l'excellence opérationnelle. Hellas Direct est une compagnie d'assurance offrant une gamme de services complète et axée en priorité sur le numérique, optimisée par une technologie de pointe et l'intelligence artificielle.

« Nous sommes heureux d'être partenaires dans Hellas Direct et d'aider à accroître la disponibilité des produits d'assurance, à réduire les prix pour les consommateurs et, dans le même temps, à augmenter la pénétration des services d'assurance dans le pays », a commenté Andi Dervishi, directeur mondial de la technologie financière chez IFC.

« Avec sa technologie leader du marché, Hellas Direct occupe une position unique pour proposer aux consommateurs des services d'assurance de meilleure qualité et plus accessibles. Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe et de nous appuyer sur notre réseau mondial pour aider Hellas Direct à grandir, à la fois en Grèce et à l'étranger », a conclu Adam Felesky, président de Portag3.

Hellas Direct rejoint plusieurs autres start-ups insurtech, comme Lemonade, Metromile et Zhong Ahn, qui utilisent la technologie pour faire évoluer un secteur de l'assurance à la traîne. Le secteur Insurtech est l'un des plus attrayants pour les investissements de capital privé depuis ces dernières années, avec Sequoia, Google Ventures et General Catalyst jouant un rôle particulièrement actif.

À propos d'IFC

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution de développement mondiale axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.ifc.org.

À propos de Portag3 Ventures

Portag3 Ventures est un investisseur spécialisé dans les entreprises en démarrage, qui se dédie à soutenir des entreprises de services financiers innovantes oeuvrant au bénéfice de tous les consommateurs. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.p3vc.com.

