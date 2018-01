Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, félicite la nouvelle Cheffe régionale intérimaire pour le Yukon, Kluane Adamek, pour sa nomination







OTTAWA, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Perry Bellegarde, Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), félicite Kluane Adamek d'avoir été nommée Cheffe régionale intérimaire de l'Assemblée des Premières Nations pour le Yukon par les Chefs nationaux des Premières Nations du Yukon le 17 janvier 2018.

« Je félicite Kluane Adamek pour sa nomination et je lui souhaite la bienvenue au sein du Comité exécutif de l'APN », a affirmé Perry Bellegarde, Chef national de l'APN. « Je connais la Cheffe régionale intérimaire Adamek depuis plusieurs années, et je me réjouis à l'idée de travailler ensemble à faire avancer les priorités des Premières Nations du Yukon et de l'ensemble du pays. Sa forte voix, son leadership et son dévouement à l'égard d'enjeux comme l'éducation, l'environnement, le développement économique, le développement des enfants et des jeunes et la gouvernance aideront à l'avancement de nos priorités à l'échelle nationale. »

Kluane Adamek, Cheffe régionale intérimaire, représentait auparavant les intérêts du Yukon au sein du Comité des chefs de l'APN sur l'éducation et du Conseil national des jeunes de l'APN. Elle était directrice des relations gouvernementales chez Northwestel, la plus importante entreprise de télécommunications dans le Nord, et elle a également travaillé au bureau du Conseil des ministres du gouvernement du Yukon. Elle est aussi la fondatrice de Our Voices, un regroupement de leaders émergents autochtones du Nord. En 2017, elle a été choisie pour participer à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership. La Cheffe régionale intérimaire Adamek est citoyenne de la Première Nation de Kluane.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada.



