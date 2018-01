74e congrès de l'ACRGTQ - Groupe CRH Canada récipiendaire du Prix génie-voirie en développement durable







QUÉBEC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque a remis, en compagnie d'Anik Girard, directrice générale de Constructo, le Prix génie-voirie en développement durable 2018 à Groupe CRH Canada.

Organisé conjointement par Constructo et l'ACRGTQ, et commandité par Énergir, le Prix génie-voirie en développement durable a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs québécois du génie civil et voirie à l'importance d'exercer leurs activités en tenant compte des enjeux de développement durable visant à créer une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable.

Cette année, le gagnant du Prix génie-voirie en développement durable s'est fait remarquer par son implication et son comportement à l'égard de la sauvegarde de l'environnement.

En effet, l'ensemble des activités opérationnelles de cette organisation s'effectue dans le cadre d'une politique environnementale rigoureuse.

Pour démontrer son engagement envers l'environnement, l'entreprise a décidé de poser un geste concret en mettant en oeuvre un processus de gestion de l'environnement certifié ISO 14001 pour deux de ses divisions, Demix Agrégats et Demix Béton. De plus, suscitant la participation de ses employés au quotidien, les deux divisions ont été les premières à recevoir cette certification au Canada dans leur industrie respective soit en 2004 et 2007 et les deux divisions viennent de compléter avec succès le dernier audit qui leur permettra d'être certifiées selon la version 2015 de la norme ISO 14001.

Intégrant des objectifs environnementaux au sein même des objectifs annuels des gestionnaires et employés, l'entreprise encourage le leadership en environnement grâce à un programme de récompenses des bonnes idées et des bonnes actions par rapport à la préservation de l'environnement.

Constructo se spécialise dans la livraison d'information stratégique aux différents acteurs du milieu de la construction au Québec, depuis 1963, par l'entremise de son journal bihebdomadaire et de son pendant électronique, en plus de les tenir au diapason de l'innovation et des tendances qui se profilent dans l'industrie par le biais de ses différentes publications thématiques.

C'est sans compter que cette division de TC Médias agit également en partenariat avec Groupe CGI pour la gestion du SÉAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

