Fiera Capital rapporte son actif sous gestion préliminaire de décembre 2017

MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « firme »), une firme de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui une estimation préliminaire de son actif sous gestion (« ASG ») à approximativement 128,9 milliards $C en date du 31 décembre 2017.

La répartition de l'ASG selon les segments de marché comprend 68,0 milliards $C pour les marchés institutionnels, 26,3 milliards $C pour la gestion privée et 34,6 milliards $C pour le marché des conseillers aux investisseurs. Comparativement à 123,0 milliards $C au 30 septembre 2017, la hausse de 5,9 milliards $C de l'ASG est principalement attribuable à la performance du marché et à une acquisition stratégique.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 128,9 milliards $C au 31 décembre 2017. La société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

