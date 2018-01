L'AJAC dévoile les gagnants des catégories de la Voiture canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire canadien de l'année







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Sept manufacturiers ont franchi une étape supplémentaire vers l'obtention du titre ultime, soit celui de la Voiture canadienne de l'année 2018 et du Véhicule utilitaire canadien de l'année 2018. Leur couronnement dans 14 différentes catégories a été annoncé lors de la journée des médias du Salon international de l'automobile de Montréal/Salon de l'Auto.

Les grands gagnants ont été Mazda et Jaguar Land Rover avec trois titres chacun. Honda/Acura, Volkswagen et Fiat Chrysler Automobiles ont chacun gagné dans deux catégories.

Les gagnants de chaque catégorie ont été choisis par 100 membres de l'Association des journalistes automobiles du Canada qui ont évalué les véhicules au courant de l'année en les conduisant et en les mettant au test dans différentes conditions. Ils ont été notés de façon anonyme selon plusieurs critères incluant la performance, le niveau d'équipement, la technologie, le design, l'économie d'essence et le rapport qualité-prix. Les modèles avec les plus hauts scores ont été déclarés gagnants.

« Notre méthode de vote a été changée cette année afin de la rendre plus pertinente pour les acheteurs d'aujourd'hui, » a expliqué Mark Richardson, président de l'AJAC. « Nos journalistes sont tous des experts du domaine de l'automobile et je suis très fier de leur capacité à aider les gens à décider quels sont les meilleurs véhicules pour 2018. »

Les gagnants des 14 catégories sont maintenant éligibles au titre de Voiture canadienne de l'année ou à celui de Véhicule utilitaire canadien de l'année. Les récipiendaires seront déterminés par un vote séparé. Les gagnants seront annoncés le mois prochain, lors de la journée des médias du Salon canadien international de l'automobile de Toronto, le 15 février.

Les gagnants de chacune des catégories dévoilés aujourd'hui sont :

MEILLEURE CITADINE 2018 AU CANADA

Volkswagen e-Golf

MEILLEURE PETITE VOITURE 2018 AU CANADA

Mazda3

MEILLEURE GRANDE VOITURE 2018 AU CANADA

Honda Accord

MEILLEURE PETITE VOITURE DE LUXE 2018 AU CANADA

Jaguar XE

MEILLEURE GRANDE VOITURE DE LUXE 2018 AU CANADA

Volvo S90 / V90



MEILLEURE VOITURE SPORT / DE PERFORMANCE 2018 AU CANADA

Volkswagen Golf R



MEILLEURE VOITURE SPORT / DE PERFORMANCE DE LUXE 2018 AU CANADA

Jaguar F-TYPE

MEILLEURE DÉCAPOTABLE 2018 AU CANADA

Mercedes-Benz SL

MEILLEUR PETIT VÉHICULE UTILITAIRE 2018 AU CANADA

Mazda CX-5

MEILLEUR GRAND VÉHICULE UTILITAIRE 2018 AU CANADA

Mazda CX-9

MEILLEUR PETIT VÉHICULE UTILITAIRE DE LUXE 2018 AU CANADA

Range Rover Velar

MEILLEUR GRAND VÉHICULE UTILITAIRE DE LUXE 2018 AU CANADA

Acura MDX

MEILLEURE FOURGONNETTE 2018 AU CANADA

Chrysler Pacifica

MEILLEURE CAMIONNETTE 2018 AU CANADA

Ram 1500

Des photos sont disponibles au ajac.ca.

À PROPOS DE L'AJAC

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes, écrivains et photographes professionnels de même que des membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, au Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 17:16 et diffusé par :