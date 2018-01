Shenzhen, en Chine, obtient les WTA Finals







-- Un prix en argent record de 14 millions $ sera décerné lors de l'événement de fin de saison

-- Un nouveau stade spectaculaire à la fine pointe sera construit

ST. PETERSBURG, Floride, 18 janvier 2018 /CNW/ - La WTA (Women's Tennis Association -- Association de tennis féminin) annonce aujourd'hui avoir sélectionné la ville de Shenzhen, en Chine, pour tenir les WTA Finals (Finales de la WTA), l'événement le plus prestigieux du calendrier de la WTA, de 2019 à 2028.

Gemdale Corporation, l'un des plus grands et des plus importants promoteurs immobiliers de la Chine, a soumis le dossier de candidature retenu. Celui-ci inclut la construction d'un nouveau stade ultramoderne dans le centre-ville de Shenzhen qui pourra accueillir 12 000 spectateurs, de même qu'un prix en argent record de 14 millions $ réservé aux 8 meilleures joueuses de simple et aux 8 meilleures équipes de double, ce qui représente le double de la bourse précédente.

« C'est pour moi un grand plaisir d'annoncer que la dynamique ville de Shenzhen a été choisie pour accueillir les WTA Finals au cours de la prochaine décennie », affirme Steve Simon, chef de la direction et président du conseil de la WTA. « Il s'agit sans aucun doute de l'accord le plus vaste et le plus important conclu par les WTA Finals dans les 45 années d'existence de la WTA, et cela promet de porter l'événement à un niveau encore plus spectaculaire qu'auparavant. »

« Shenzhen est honorée d'avoir été sélectionnée pour organiser les WTA Finals », soutient Liu Fengning, directeur général, Shenzhen Gemdale Sports Industry Co., Ltd. « Cet événement de calibre mondial attirera des passionnés de tennis de chez nous et de l'étranger et viendra consolider la réputation de Shenzhen comme une métropole d'envergure mondiale animée et ouverte sur l'extérieur. Nous prônons les valeurs de la WTA que sont l'inclusion et l'égalité, et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'ajouter à l'héritage du tennis de la Chine en organisant un événement qui encourage les jeunes générations à pratiquer ce sport. »

Billie Jean King, pionnière et fondatrice de la WTA, souligne : « C'est absolument incroyable d'assister à la croissance de l'événement de fin de saison de la WTA. Shenzhen sera un endroit fantastique pour tenir les WTA Finals. Les premières finales ont eu lieu en 1972 à Boca Raton, en Floride, avant que la WTA existe. Des prix en argent totalisant 100 000 $ avaient été remis. La bourse record d'un montant de 14 millions $ établie pour Shenzhen est le reflet de la vigueur mondiale de notre sport et de la manière dont Shenzhen et la Chine ont adopté le tennis féminin. »

Sam Stosur, membre du WTA Player Council, souligne : « Je suis impressionnée par l'envergure exceptionnelle de l'offre de Shenzhen. L'augmentation de la bourse en argent et la construction d'un nouveau stade avec droit de dénomination sont incroyables. Ce qui est encore plus important, c'est que le soutien financier et l'engagement du gouvernement sont un investissement exceptionnel dans la WTA qui contribuera au développement du tennis féminin dans toutes les parties du monde, et ce, pour des années à venir. C'est une journée et une époque très excitante pour moi et pour toutes les joueuses de la WTA. »

L'année 2019 marquera la 49e édition de l'événement et Shenzhen est la 10e ville à tenir les WTA Finals.

http://www.wtatennis.com/news/shenzhen-china-host-wta-finals-starting-2019

