L'Autostadt termine l'année 2017 en beauté avec un nombre record de visiteurs dans un même mois







2,22 millions de visiteurs en 2017, avec un nombre de visiteurs record au mois de décembre depuis l'ouverture en 2000

142 770 véhicules livrés en 2017

Les programmes d'été et d'hiver attirent des visiteurs enthousiastes par centaines de milliers

L'UNESCO décerne un prix à l'Autostadt pour son programme éducatif

Pour la première fois dans l'histoire de l'Autostadt, la plateforme de communication de Volkswagen Group a attiré plus de 400 000 visiteurs au cours d'un même mois. Roland Clement, PDG de l'Autostadt, a déclaré : « La fin de l'année, avec 405 000 visiteurs rien qu'en décembre, a été un grand succès et le fantastique aboutissement d'une année fructueuse pour l'Autostadt. » Aux côtés de Claudius Colsman, l'ancien dirigeant de Porsche a pris la direction de l'Autostadt en septembre 2017, suite au mandat d'Otto F. Wachs. Au total, 2,22 millions de personnes ont visité le parc à thème en 2017, dépassant légèrement le chiffre de l'année précédente, à savoir 2,2 millions. L'Autostadt a de nouveau confirmé sa position de destination automobile de premier plan en 2017 avec 142 770 véhicules livrés. La part totale du marché de l'ensemble des voitures Volkswagen livrées en Allemagne en 2017 est restée stable à hauteur de 24,9 %.

Les grands événements saisonniers, Cirque Nouveau en été et Winter Wonderland, sont devenus des éléments permanents pour de nombreux visiteurs. Au cours de sa deuxième année, le festival d'été a attiré 340 000 visiteurs. Cet hiver, plus de 490 000 personnes ont visité l'Autostadt (du 1er décembre au 7 janvier). Outre les événements d'été et d'hiver, le festival Movimentos présenté par l'Autostadt a presque fait salle comble (avec un taux d'occupation de 94 %). Les programmes éducatifs ont attiré plus de 500 000 participants pour la première fois. Le ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche, ainsi que la Commission allemande de l'UNESCO, ont décerné des prix aux programmes éducatifs de l'Autostadt.

M. Clement a ajouté : « Ici à l'Autostadt, Claudius Colsman et moi avons accepté l'une des tâches les plus passionnantes au sein de Volkswagen Group. Nous tenons à remercier Otto F. Wachs, qui a fait de cet endroit la plus grande plateforme automobile au monde. Aux côtés d'une équipe extrêmement motivée, nous avons maintenant l'opportunité de faire franchir une nouvelle étape à l'Autostadt afin de renforcer la présentation de thèmes actuels et futurs à nos visiteurs dans ce lieu unique. « »

Les détails des points forts de 2017 sont disponibles sur le site http://www.presse.autostadt.de

