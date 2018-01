La Stratégie européenne sur le plastique rate l'occasion de profiter pleinement des avantages du plastique biodégradable et d'origine biologique







BERLIN, January 18, 2018 /PRNewswire/ --

La Stratégie européenne sur le plastique, publiée mardi par la Commission européenne, établit des objectifs clairs pour réduire les déchets plastiques, accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources et générer une croissance des emplois en Europe, mais ne parvient pas à présenter une approche exhaustive en se limitant au recyclage mécanique. Des mesures concrètes pour réduire la dépendance aux ressources fossiles en reliant l'économie circulaire à la bio-économie et en soutenant les solutions innovantes sur du plastique d'origine biologique ont été de nouveau reportées. Les contributions du plastique biodégradable à l'économie circulaire sont reconnues, mais des mesures concrètes se font encore attendre.

« Le plastique issu de matières premières renouvelables constitue une alternative durable à de nombreux produits en plastique », a déclaré François de Bie, président d'European Bioplastics (EUBP), l'association européenne représentant les intérêts de l'industrie des bioplastiques. Et d'ajouter : « Tandis que l'augmentation du contenu recyclé dans le plastique est importante pour réduire la dépendance aux ressources fossiles vierges, il faut encourager les ressources durables alternatives, comme les produits d'origine biologique, afin de défossiliser l'économie du plastique. » Dans le même temps, l'utilisation de biomasse produite au sein de l'UE pour la production de bioplastiques génèrerait des emplois et de la croissance dans le secteur de la bio-économie.

EUBP se réjouit de l'importance accordée par la Commission au plastique biodégradable et à son rôle dans les systèmes de collecte séparée pour les déchets organiques afin d'améliorer le flux de déchets propres et la qualité du recyclage. « EUBP est impatiente de collaborer avec la Commission sur l'identification d'applications et de mesures visant à stimuler l'innovation et favoriser le développement du marché dans ce domaine », a conclu M. de Bie. « Nous approuvons aussi fermement la décision de la Commission de limiter l'utilisation du plastique soi-disant oxo-dégradable au sein de l'UE et de faire une distinction claire entre le plastique biodégradable et le plastique oxo-dégradable qui prétend à tort être dégradable. »

Contact presse : Katrin Schwede, press@european-bioplastics.org, +49(0)302-848-2353

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 16:44 et diffusé par :