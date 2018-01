Contact North | Contact Nord ouvre un centre d'apprentissage en ligne à Akwesasne







THUNDER BAY, ON, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Contact North | Contact Nord annonce avec grand plaisir l'ouverture d'un centre d'apprentissage en ligne à Akwesasne le jeudi 18 janvier 2018, qui est situé au 167, International Road, Unité 1. Les résidentes et les résidents d'Akwesasne peuvent maintenant obtenir un grade, un diplôme ou un certificat, ou mettre à niveau leurs compétences en ligne sans avoir à quitter leur communauté grâce aux services mis à leur disposition par le centre d'apprentissage en ligne.

Contact North | Contact Nord offre gratuitement les services suivants aux résidentes et résidents d'Akwesasne :

L'information sur plus de 1 000 programmes en ligne et plus de 18 000 cours en ligne offerts par 24 collèges publics, 22 universités publiques, 9 instituts autochtones, 76 conseils scolaires de district, 250 fournisseurs de formation en littératie et en compétences de base ainsi que par des fournisseurs de développement des compétences de l' Ontario .

. L'utilisation des plateformes de conférence web, de vidéoconférence et d'audio conférence pour l'apprentissage à distance afin de se connecter à leurs programmes et à leurs cours, et d'y participer.

L'usage des postes de travail informatisés et de l'accès Internet haute vitesse pour achever leur cours entièrement en ligne.

Un endroit paisible pour effectuer leurs travaux de cours.

Une aide pour le processus d'inscription.

Notre agente de recrutement en apprentissage en ligne locale, Emily Lavigne, est disponible pour aider les résidentes et les résidents à accéder aux programmes et aux cours en ligne afin de répondre à leurs besoins individuels et de fournir une assistance pour le processus d'inscription, de l'information sur l'aide financière et des orientations vers d'autres services de soutien localement. Les étudiantes et les étudiants peuvent effectuer leurs examens et leurs tests supervisés au centre d'apprentissage en ligne moyennant des frais, si applicables.

« À Contact North | Contact Nord, nous avons hâte de servir les résidentes et les résidents d'Akwesasne pour leur procurer l'accès à l'éducation en ligne dans le confort de leur propre communauté. Notre centre d'apprentissage en ligne tout équipé et le personnel formé sont prêts à servir les résidentes et les résidents de ce territoire mohawk », dit Christina Patterson, directrice du Recrutement et partenariats à Contact North | Contact Nord.

« Nous attendions avec impatience de recevoir le soutien de Contact North dans notre communauté et l'accès à l'apprentissage en ligne. La possibilité d'étudier en ligne sans quitter Akwesasne aura un impact positif pour beaucoup de nos résidentes et résidents », déclare le gestionnaire de programme Daniel Bruyere, Programme d'appui communautaire, Département des services communautaires et sociaux, Mohawk Council of Akwesasne.

Contact North | Contact Nord recrute et soutient les Ontariennes et les Ontariens sous-desservis dans 600 communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et francophones en vue d'obtenir un grade, un diplôme ou un certificat, ou de mettre à niveau leurs compétences en ligne, et ce, sans avoir à quitter leur communauté. Cette organisation est subventionnée depuis 1986 par le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Faits saillants

Contact North | Contact Nord a des centres d'apprentissage en ligne dans 27 communautés autochtones

Contact North | Contact Nord sert 42 communautés autochtones à travers l' Ontario

Contact North | Contact Nord a soutenu 14 557 inscriptions d'étudiantes et étudiants dans 27 communautés autochtones à travers la province depuis 2012

