Les produits innovateurs et de classe mondiale de GAC Motor mis en valeur lors du NAIAS 2018

DETROIT, 18 janvier 2018 /CNW/ -- GAC Motor, le constructeur automobile chinois à la plus forte croissance, a présenté sa gamme complète de produits lors de la journée d?ouverture du Salon international de l?automobile de l?Amérique du Nord de 2018 de Detroit, au Michigan. Cette sélection de produits inclut la toute récente berline GA4 de GAC Motor, ainsi qu?Enverge, une nouvelle voiture-concept.

Faites l?expérience du communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8255151-gac-motor-naias-2018/

Développée à partir de l?architecture modulaire multiplateforme de GAC (G-CPMA), la berline répond aux désirs et aux attentes des consommateurs en matière d?une expérience de conduite de grande qualité. On s?attend à ce qu?elle domine bientôt le marché des berlines de catégorie A. La berline GA4 fera son entrée officielle sur le marché le 18 janvier, à Shanghai, en Chine.

Un autre moment marquant du salon a été le premier coup d?oeil sur Enverge, la voiture-concept de GAC, une nouvelle exploration de la compagnie dans le domaine des véhicules multisegment électriques. À titre de premier VUS compact dans la catégorie énergie nouvelle de GAC développé pour le marché nord-américain, le Enverge affiche un style pionnier et est appuyé par des réalisations de technologie de base dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle afin de démontrer l?allure innovatrice de ces véhicules.

De plus, la gamme complète de véhicules de luxe de catégorie C de GAC Motor, y compris GM8, sa première mini-fourgonnette haut-de-gamme, GS8, le luxueux VUS à sept places, et GA8, la berline-vedette de la compagnie, sont également présentés. Ces trois modèles mettent en lumière la raison pour laquelle GAC Motor est reconnu de façon continue comme étant le constructeur automobile le plus innovateur en Chine. Il s?agit d?une étape importante pour GAC Motor alors que la compagnie entreprend une transition vers une nouvelle ère de produits mondiaux menée par la Chine.

GAC Motor est bien préparée à relever les défis reliés à son entrée sur le marché américain bien établi, en offrant une qualité, une technologie et une conception de premier rang. La compagnie est la marque chinoise occupant le premier rang dans le cadre de l?étude China Initial Quality StudySM (IQS) de l'Asie-Pacifique pendant cinq années consécutives, mettant en lumière les réalisations importantes des marques chinoises en termes d?amélioration de la qualité.

« Afin de réaliser notre objectif, nous prévoyons établir la société de vente GAC en Amérique du nord cette année, » déclare Yu Jun, président de GAC Motor. « Pour la toute première fois, nous participerons au congrès national de NADA qui aura lieu à Las Vegas en mars, en vue de notre entrée sur le marché nord-américain au cours du quatrième trimestre de 2019. »

Ryan LaFontaine, président du NAIAS de 2018, a eu beaucoup d?éloges au sujet des véhicules d?élite de GAC Motor présentés dans le cadre du NAIAS de 2018. « Les produits de GAC Motor m?ont beaucoup impressionné avec leur qualité remarquable et leur conception de pointe. Nous sommes optimistes au sujet du potentiel de GAC Motor sur le marché américain et nous avons hâte de voir leurs véhicules sur nos routes. »

« Nous nous réjouissons à l?avance de l?attention et du soutien accrus à l?échelle mondiale, » ajoute Yu Jun. « Dans le cadre de notre quête au sein du marché nord-américain, GAC Motor est prête à partager ses produits de grande qualité et à collaborer avec vous tous afin de créer une meilleure vie grâce à la mobilité. »

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, la compagnie Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui occupe le 238e rang au classement Global Fortune 500. La compagnie développe et fabrique des véhicules, moteurs, composantes et accessoires automobile de première qualité. En 2017, GAC Motor a atteint une augmentation de 37,2% par rapport à l?année précédente, et occupe le premier rang depuis cinq années consécutives parmi les marques chinoises dans le cadre de l?étude China Initial Quality StudySM (IQS) de l'Asie-Pacifique de J.D. Power. En 2017, la compagnie a atteint un volume de production et de ventes de 500 000 véhicules et vise à atteindre 1 000 000 de véhicules d?ici 2020. Avec des réseaux de vente et de service établir dans 14 pays appuyés par des fournisseurs mondiaux de premier rang, GAC Motor fera son entrée sur le marché américain en 2019.

