Invitation aux médias - 27 chambres de commerce métropolitaines nord-américaines se mobilisent dans le cadre de la renégociation de l'ALENA







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC), une coalition formée des présidents et des chefs de la direction des huit plus grandes chambres de commerce urbaines régionales du Canada, invite les représentants des médias à assister partiellement à une rencontre privée entre les différentes chambres de commerce métropolitaines nord-américaines.

Le 22 janvier 2018, les huit plus grandes chambres de commerce canadiennes, onze chambres de commerce américaines et huit mexicaines se réuniront à Montréal pour demander aux gouvernements respectifs des trois États membres de renforcer l'accord, de le moderniser et de maintenir un accès ouvert au marché américain.





Date : Lundi 22 janvier 2018 MATIN - ALLOCUTIONS D'ÉLUS Avant le début des séances plénières, qui se dérouleront à huis clos, les médias sont autorisés à capter les allocutions des élus gouvernementaux et municipaux. Heure : 8 h 30 - 9 h 30 8 h 30 - 9 h : accueil des médias et installation des équipements 9 h - 9 h 30 : allocutions des élus APRÈS-MIDI - SIGNATURE D'UNE DÉCLARATION COMMUNE ET CONFÉRENCE DE PRESSE Heure : 14 h 45 - 16 h 20 14 h 45 - 15 h 25 : accueil des médias et installation des équipements 15 h 25 - 15 h 30 : prise de vue de la dernière séance plénière 15 h 30 - 16 h 15 : signature d'une déclaration commune suivie d'une conférence de presse 16 h 15 - 16 h 20 : photo officielle avec l'ensemble des signataires



Lieu : Le Reine Elizabeth 900, boulevard René-Lévesque Ouest Montréal





Demande d'accréditation :

Les représentants des médias souhaitant couvrir cet événement doivent obligatoirement obtenir une accréditation en s'adressant à Julie Serero par courriel à jserero@ccmm.ca ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4042.

Les demandes d'accréditation doivent avoir été reçues par Julie Serero au plus tard le dimanche 21 janvier 2018, à 16 h.

Installation d'équipements :

L'installation du matériel technique pourra se faire le lundi 22 janvier.

Le matin : entre 8 h 30 et 9 h. Aucune installation de matériel ne pourra avoir lieu après 9 h.

L'après-midi : entre 15 h 20 et 15 h 30. Aucune installation de matériel ne pourra avoir lieu après 15 h 30.

Circulation des photographes et caméramans :

Le matin : Les photographes et caméramans devront rester le plus possible dans la zone réservée aux médias, comme indiqué le jour J, pour capter les allocutions des élus. Ils ne seront pas autorisés à circuler dans la salle plénière et devront s'assurer en tout temps de ne pas nuire au déroulement de l'événement.

L'après-midi : Lors de la prise de vue de la séance plénière ainsi que lors de la signature de la déclaration commune et de la conférence de presse, les photographes et caméramans pourront circuler dans la salle de conférence de presse, mais devront s'assurer en tout temps de ne pas nuire au déroulement de la conférence de presse.

À propos du Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC)

Fondé en 2015, le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC) est une coalition formée des présidents et des chefs de la direction des huit plus grandes chambres de commerce urbaines régionales du Canada : Brampton, Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Représentant 52 % du PIB et plus de la moitié de la population du pays, le CGVC collabore à des dossiers d'intérêt national et international ayant une incidence sur la compétitivité de nos régions. L'infrastructure, l'environnement économique, le commerce et le talent sont au coeur de ses préoccupations.

