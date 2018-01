Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal présentent Gloria, de Branden Jacobs-Jenkins dans une mise en scène de Jean-Simon Traversy







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Du 26 janvier au 3 février, la pièce Gloria, du jeune et prolifique auteur américain Branden Jacobs-Jenkins, sera mise en scène par Jean-Simon Traversy au Théâtre Rouge du Conservatoire. Il s'agit d'une première mondiale en français, la traduction ayant été confiée à David Laurin.

Voyez à l'oeuvre les finissants de la cohorte 2017-2018 du CADM ; laissez-vous emporter par le talent de Laurence Champagne, Kevin Côté, Hélène Durocher, Marie Lassiat, Simone Latour Bellavance, Naomie Leduc, Cédric Bérard-Patry, Philippe Robidoux, Marc-Antoine Sinibaldi, Charles Voyer et Aline Winant.

La jeunesse fait la manchette... et tue la une

Gloria est une pièce qui raconte l'ambition de la jeunesse. Des jeunes dans la vingtaine travaillent comme assistants dans un grand magazine américain. Mais, ils aspirent tous à quelque chose de plus grand. Ils rêvent à leurs sorties, à leurs prochains projets qui les rendront célèbres. Puis, un événement inattendu vient chambouler leur quotidien. Qui sera le plus rapide pour raconter son point de vue de l'histoire ?

« Cette production est bouillonnante de talent et rafraîchissante de sang neuf ! Branden Jacobs-Jenkins est un des jeunes auteurs américains les plus talentueux du moment. Il est en résidence au Signature Theatre de New York. Pour leur part, David Laurin et Jean-Simon Traversy sont nouvellement codirecteurs artistiques de Duceppe. Quelle chance, pour nos finissants, de faire partie de ce projet porté par des créateurs en pleine ascension, à l'acuité artistique sans pareille ! », déclare Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

« Je suis sorti du Conservatoire en 2007. C'est un privilège d'y revenir en tant que metteur en scène. Le contact avec les élèves est très chaleureux. Je trouve leur passion contagieuse et inspirante. J'ai un attachement particulier pour ces 11 acteurs au talent immense et aux personnalités diverses », souligne Jean-Simon Traversy, metteur en scène et diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

***

Gloria de Branden Jacobs-Jenkins

Mise en scène : Jean-Simon Traversy | Traduction : David Laurin

26, 29, 30 et 31 janvier et 1er au 3 février, 20 h

27 janvier, 15 h | Relâche le 28 janvier

Théâtre Rouge du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

4750, avenue Henri-Julien, Montréal

Billets : 15 $ | 7 $ étudiants | 514 873-4283, poste 313 ou admission.com

***

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences, autant pour le théâtre que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. Suivez-le aussi sur Facebook ! conservatoire.gouv.qc.ca

Le metteur en scène, Jean-Simon Traversy, est disponible pour accorder des entrevues.

Des billets d'entrée peuvent faire l'objet de tirages aux auditeurs pour les médias qui le souhaitent.

Cliquez ici pour télécharger les photos de répétition (crédit Alexandre Lirette) et l'affiche.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 16:07 et diffusé par :