La première Journée Carrière interfacultaire!







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous annonçons la première édition de la Journée Carrière interfacultaire (JCI) qui se tiendra le 26 janvier prochain au Centre Mont-Royal, situé au 2200 rue Mansfield à Montréal, de 13 h 30 à 17 h 30. Cet événement offrira aux étudiants participants une chance unique de rencontrer une cinquantaine d'employeurs, dans un même lieu, avant la Course aux stages.

Depuis plus d'un an, cinq (5) Centres de développement professionnel (UdeM, McGill, Ottawa, Sherbrooke et UQÀM) et six (6) représentants de cabinets d'avocats et d'institutions publiques travaillent de concert afin de redonner vie à une activité qui s'est transformée au fil de l'ère technologique. En effet, les rencontres effectuées durant la JCI pourront compléter l'information disponible en ligne. En plus du salon où les employeurs auront chacun leur kiosque, le comité organisateur a prévu un « espace lounge » qui donnera l'occasion aux étudiants de discuter avec des avocat.es dans un cadre plus convivial.

Plus de 450 étudiants ont déjà réservé leur place afin de venir discuter de leur future carrière en droit. Voici donc un événement à ne pas manquer!

À propos de la Journée Carrière interfacultaire

La Journée Carrière interfacultaire a été créée en 2017 et est un événement rassemblant des employeurs du milieu juridique et des étudiants de plusieurs facultés de droit de la grande région du Québec.

Cet événement a pour but d'augmenter la visibilité des employeurs auprès des candidats en préparation pour leur recherche de stage du Barreau du Québec. Il s'inscrit entre autres dans le processus de recrutement de la Course aux stages, auquel participent chaque année plusieurs centaines d'étudiants.

