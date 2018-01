Zone industrialo-portuaire de Contrecoeur-Varennes - Première pelletée de terre pour le centre de distribution de Costco à Varennes







VARENNES, QC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'entreprise Costco a procédé aujourd'hui, en présence du député de Rivière?du?Loup-Témiscouata, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent, M. Jean D'Amour, à la pelletée de terre officielle annonçant la construction de son centre de distribution à Varennes, dans la région de la Montérégie. Ce centre est le premier à être implanté dans la zone industrialo-portuaire de Contrecoeur-Varennes.

Grâce à ce projet évalué à 100 millions de dollars, Costco entend relocaliser à Varennes son centre de distribution actuellement situé à Saint?Bruno?de?Montarville afin de permettre l'agrandissement de ses installations. L'initiative permettra de consolider les 215 emplois actuels, tout en contribuant à la création de plus de 180 emplois au cours des cinq prochaines années.

Citations :

« C'est avec fierté que nous soulignons aujourd'hui l'implantation prochaine de ce centre de distribution, qui rejoint les orientations de la Stratégie maritime en contribuant au développement de la zone industrialo?portuaire de Contrecoeur?Varennes. Des projets comme celui?ci renforcent le secteur de la distribution ainsi que le potentiel d'attraction de cette zone, qui deviendra, j'en suis convaincu, un centre névralgique de la vitalité économique de la Montérégie. »

Jean D'Amour, député de Rivière?du?Loup-Témiscouata, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent

« Costco est un acteur économique et un employeur important de la région de la Montérégie. Ce sont quelque 400 travailleurs qui contribueront à son essor à son nouveau centre de distribution et qui continueront de travailler à son succès grâce à cet important projet, lequel représente un véritable levier pour la croissance de l'économie locale et régionale. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« L'implantation du centre de distribution de Costco à Varennes est une excellente nouvelle en matière d'économie et d'emplois. Nos actions communes pour développer la zone industrialo-portuaire se concrétisent au bénéfice de la population de Varennes, de la région de la Montérégie et du Québec. Merci à tous les partenaires concernés et aux citoyens varennois qui nous appuient dans nos démarches. »

Martin Damphousse, maire de Varennes

« Le centre de distribution de l'est du Canada dessert notre réseau d'entrepôts allant d'Ottawa à Saint-Jean, à Terre-Neuve?et?Labrador. L'annonce de la relocalisation de celui?ci à Varennes est une confirmation éloquente de notre croissance continue. Depuis son enracinement en sol québécois en 1986, Costco a su répondre aux attentes élevées de ses membres, en plus de devenir une entreprise citoyenne exemplaire employant plus de 1 500 personnes en Montérégie. »

Pierre Riel, vice-président principal et directeur général de Costco Wholesale pour l'est du Canada

Faits saillants :

Costco Wholesale exploite actuellement 746 magasins-entrepôts en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. En 1986, Club Price ouvrait son premier magasin-entrepôt au Canada , à Saint-Laurent . Aujourd'hui, l'entreprise compte 98 magasins-entrepôts au Canada , dont 21 au Québec, incluant les 13 situés dans la région de Montréal. Costco emploie près de 38 000 personnes au Canada , dont plus de 7 400 au Québec. Les ventes de l'année financière qui a pris fin le 3 septembre 2017 ont atteint 126,2 milliards de dollars américains.

, à . Aujourd'hui, l'entreprise compte 98 magasins-entrepôts au , dont 21 au Québec, incluant les 13 situés dans la région de Montréal. Costco emploie près de 38 000 personnes au , dont plus de 7 400 au Québec. Les ventes de l'année financière qui a pris fin le 3 septembre 2017 ont atteint 126,2 milliards de dollars américains. La Stratégie maritime du Québec vise une utilisation optimale et responsable du potentiel maritime québécois. Elle engendrera, d'ici 2030, des investissements de plusieurs milliards de dollars et soutiendra 30 000 emplois dans toutes les régions du Québec. Pour en savoir plus au sujet de la Stratégie maritime, visitez le www.strategiemaritime.gouv.qc.ca .

. L'implantation de zones industrialo-portuaires constitue l'un des axes d'intervention autour desquels s'articule la Stratégie maritime. Pour plus d'information sur les zones industrialo?portuaires, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/zones.

