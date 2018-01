Mise à jour - Pénurie d'auto-injecteurs EpiPen (0,3 mg) au Canada







OTTAWA, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Pfizer Canada a avisé Santé Canada qu'il y a actuellement une pénurie d'auto?injecteurs EpiPen de 0,3 mg (DIN 00509558). La pénurie serait attribuable à une perturbation de la fabrication, et on s'attend actuellement à ce qu'il soit résolue d'ici le 2 mars 2018. Selon Pfizer, la pénurie ne touche pas les produits EpiPen Jr (0,15 mg), qui sont toujours disponibles.

L'auto?injecteur EpiPen sert à administrer d'urgence de l'adrénaline (épinéphrine) aux patients qui risquent d'avoir une réaction allergique potentiellement mortelle (anaphylaxie) ou qui ont des antécédents de telles réactions. Aucun autre auto?injecteur n'est actuellement offert sur le marché canadien.

Bien que Pfizer collabore de près avec ses distributeurs pour remédier à la pénurie dans les plus brefs délais, le fabricant s'attend à ce que l'emballage de 0,3 mg soit en rupture de stock pendant une période de deux à quatre semaines. Dans un énoncé, l'entreprise a indiqué que des quantités supplémentaires limitées seront disponibles au début de février 2018 et qu'elle continuera de gérer l'approvisionnement rigoureusement. Pfizer demande aux pharmaciens de tenir compte de l'interruption de l'approvisionnement lorsqu'ils exécutent des ordonnances.

La date de péremption d'un auto-injecteur EpiPen est le dernier jour du mois indiqué sur l'emballage. Par exemple, s'il est indiqué janvier sur l'emballage, la date de péremption du produit est le 31 janvier. En général, on recommande aux gens d'avoir plusieurs auto?injecteurs comportant différentes dates de péremption pour ne pas se retrouver dans une situation où leur seul auto?injecteur est périmé. Toutefois, vu la pénurie, Santé Canada recommande aux personnes ayant une réaction anaphylactique d'utiliser, dans ce cas, l'auto-injecteur périmé et de composer immédiatement le 9?1?1. Comme il est indiqué sur l'étiquette du produit, les patients devraient se rendre à l'hôpital le plus près aussitôt que possible après l'administration du produit.

Les Canadiens sont invités à consulter le site penuriesdemedicamentscanada.ca ou à communiquer directement avec Pfizer pour obtenir les plus récentes informations au sujet de la pénurie et des dates estimatives de réapprovisionnement. Les patients ayant des questions ou des inquiétudes peuvent également s'adresser à un professionnel de la santé.

La santé et la sécurité des Canadiens constituent la priorité de Santé Canada. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'entreprise, les provinces, les territoires et les autres intervenants pour coordonner la communication d'informations et minimiser les répercussions de cette pénurie sur la population.

