TFI annonce le départ à la retraite de son chef de la direction financière et vice-président exécutif, Gregory W. Rumble, en 2019

MONTREAL, 18 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (TSX:TFII) (OTCQX:TFIFF), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd'hui que Gregory W. Rumble, vice-président exécutif et chef de la direction financière prendra sa retraite en avril 2019. M. Rumble est chef de la direction financière et vice-président exécutif de TFI International (qui s'appelait auparavant TransForce) depuis 2015; il a été président de Contrans Group pendant plus de dix ans avant l'acquisition de la Société par TFI. Précédemment, il occupait un poste de direction chez Contrans depuis 1988.



M. Rumble a déclaré : « Après plusieurs décennies passées au sein de l'industrie du camionnage, ce fut pour moi un honneur de conclure ma carrière chez TFI International. J'ai la plus haute estime pour M. Bédard et les nombreux employés talentueux de la Société. Je me réjouis de notre progression continuelle ainsi que des nombreuses opportunités futures à saisir pour TFI. Je suis heureux de poursuivre ma contribution aux activités de la Société et d'assurer une transition harmonieuse. »

Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International, a pour sa part ajouté : « Nous avons été privilégié de pouvoir profiter de la vaste expérience de Greg, de sa connaissance de l'industrie, et de l'énergie dont il a fait preuve au quotidien tant dans ses rôles opérationnels qu'à la tête de la direction financière. Il me manquera personnellement, ainsi qu'à tous les membres de l'équipe de TFI et nous sommes reconnaissants de son assistance dans la transition de ses fonctions. »

TFI INTERNATIONAL

TFI International, chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique par l'intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes :

la livraison de colis et courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX:TFII) et sur le marché OTCQX aux États-Unis (OTCQX:TFIFF). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez http://www.tfiintl.com.





Renseignements : Investisseurs : Médias : Alain Bédard Rick Leckner Président du conseil, président et chef de la direction MaisonBrison Communications TFI International Inc. 514 731-0000 647 729-4079 rickl@maisonbrison.com abedard@tfiintl.com

