Avis aux médias - 31e édition du Jeune Conseil de Montréal - Invitation à rencontrer les jeunes qui participeront à une simulation du conseil de ville ce week-end à l'hôtel de ville







MONTRÉAL, le 18 jan. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, la présidente du conseil de ville, Mme Cathy Wong, et la responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, des sports et loisirs au comité exécutif, Mme Rosannie Filato, invitent les représentants des médias au lancement de la 31e édition du Jeune Conseil de Montréal.

La simulation du conseil de ville débute vendredi soir par la présentation du conseil de ville fictif. Elle se poursuivra samedi et dimanche avec des débats portant sur des projets de règlement sur la municipalisation des services de santé, le travail du sexe, la centralisation et la privatisation des travaux ainsi que l'identification et l'inclusion des sans-papiers.

Le lancement de la simulation du Jeune Conseil de Montréal aura lieu :

Date : Le vendredi 19 janvier 2018



Heure : 17 h



Lieu : Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est

Il sera également possible de prendre des images et de faire des entrevues au cours des deux jours de la simulation du Jeune Conseil de Montréal.

