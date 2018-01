Technologies vertes - Un investissement pour encourager l'innovation technologique et la transition énergétique des entreprises







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère que l'investissement de 700 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir les entreprises canadiennes dans le développement de technologies propres aura un impact positif pour l'essor d'une industrie verte et favorisera la création d'emplois dans un secteur clé pour l'avenir.

L'annonce effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Catherine McKenna, contribuera à accélérer la transition énergétique en plus de stimuler l'innovation au sein des entreprises.

Ces investissements favoriseront également la commercialisation de ces nouvelles technologies en encourageant leur acquisition par les entreprises qui souhaitent réduire leur intensité énergétique. « À l'ère de la transition énergétique, les entreprises veulent faire partie de la solution et sont disposées à diminuer leur consommation d'énergie. Les ambitions de plusieurs sont grandes, mais bien souvent, les moyens requis le sont tout autant. Dans ce contexte, l'appui du gouvernement est nécessaire et l'annonce d'aujourd'hui le confirme », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ encourage le développement de nouvelles alternatives énergétiques vertes et y voit un potentiel important de développement économique. Elle réitère que l'aide doit demeurer neutre quant aux technologies utilisées et cibler les secteurs à forte intensité énergétique.

