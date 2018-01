Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour l'élimination de l'ancien NCSM Athabaskan







GATINEAU, QC, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à rebâtir l'industrie maritime du pays, à soutenir l'innovation technologique canadienne et à générer des emplois, des possibilités d'apprentissage et de la prospérité dans les collectivités de tout le pays grâce à la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

Services publics et Approvisionnement Canada a attribué un contrat d'une valeur de 5 737 350 $ à l'entreprise Marine Recycling Corporation, de Port Colborne, en Ontario, pour l'élimination de l'ancien Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Athabaskan de la Marine royale canadienne.

Les travaux prévus au contrat consisteront à remorquer le navire aux installations de l'entrepreneur situées à Sydney, en Nouvelle-Écosse,à démilitariser l'équipement, à éliminer les déchets dangereux et à recycler les matériaux restants.

Citations

« Notre gouvernement veille à ce que l'élimination de ces navires à valeur historique se fasse dans le respect de l'environnement tout en générant des emplois et des retombées économiques dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Pendant plus de 44 ans, l'ancien NCSM Athabaskan a servi la population canadienne et a protégé les eaux du pays avec distinction. Je remercie les membres de la Marine royale canadienne et les anciens combattants qui ont servi avec honneur et dignité à bord de ce navire au cours de sa longue et riche histoire. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour Marine Recycling Corporation et l'industrie maritime canadienne dans son ensemble. Ce contrat est également bénéfique pour l'économie locale, puisque nous prévoyons le maintien d'environ 30 emplois dans la région. »

L'honorable Mark Eyking, député de Sydney-Victoria (Nouvelle-Écosse)

« Marine Recycling Corporation jouit d'une excellente réputation bien méritée, oeuvrant à l'élimination de navires qui ont servi les Canadiens au fil des ans. L'équipe de Marine Recycling Corporation peut être fière d'exercer une influence positive grâce au soutien continu accordé aux organisations communautaires à Port Colborne et dans l'ensemble de la région de Niagara. »

L'honorable Vance Badawey, député de Niagara-Centre

Les faits en bref



Le NCSM Athabaskan est actuellement ancré à la Base des Forces canadiennes Halifax . Il est le dernier des quatre destroyers de la classe Iroquois . Ces navires avaient été conçus au Canada expressément pour relever les défis de la défense et de la sécurité propres à la Guerre froide et à l'après-Guerre froide, à la fin du 20e siècle.





. Il est le dernier des quatre destroyers de la classe . Ces navires avaient été conçus au expressément pour relever les défis de la défense et de la sécurité propres à la Guerre froide et à l'après-Guerre froide, à la fin du 20e siècle. La mise hors service du NCSM Athabaskan était prévue depuis un bon moment. Le coup d'envoi a été donné au processus de renouvellement et de modernisation des flottes de la Marine royale canadienne et de la Garde côtière canadienne, qui s'échelonnera sur les 30 prochaines années, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. De nouveaux navires sont actuellement construits sur les côtes est et ouest du pays.





Les destroyers de la classe Iroquois seront remplacés par tout au plus 15 navires de combat canadiens. Le premier navire doit être livré vers le milieu des années 2020.





seront remplacés par tout au plus 15 navires de combat canadiens. Le premier navire doit être livré vers le milieu des années 2020. Grâce aux frégates modernisées de la classe Halifax , aux navires de défense côtière de la classe Kingston et aux sous-marins de la classe Victoria , la Marine royale canadienne pourra continuer de remplir sa mission fondamentale jusqu'à la mise en service des nouveaux navires.





, aux navires de défense côtière de la classe et aux sous-marins de la classe , la Marine royale canadienne pourra continuer de remplir sa mission fondamentale jusqu'à la mise en service des nouveaux navires. Le démantèlement du NCSM Athabaskan est censé prendre fin au plus tard en juillet 2019.

Liens connexes

Stratégie nationale de construction navale

Marine Recycling Corporation (en anglais seulement)

Le NCSM Athabaskan tire sa révérence après 44 ans de distingués services

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 15:44 et diffusé par :