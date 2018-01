Perdre du poids en mangeant du gras avec l'alimentation cétogène et faible en glucides







Le nouveau mode d'alimentation approuvé par les médecins?!

QUÉBEC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - L'animatrice de radio Josey Arsenault et la Dre Èvelyne Bourdua-Roy ont choisi les Éditions Pratico-Pratiques pour éditer leur premier livre sur l'alimentation cétogène et faible en glucides.

Perdre du poids en mangeant du gras avec l'alimentation cétogène et faible en glucides démystifie un mode d'alimentation étonnant dont on entend de plus en plus parler. Perte de poids, renversement des effets néfastes du diabète de type 2, de l'hypertension artérielle et de la maladie d'Alzheimer... De nombreuses études scientifiques ont en effet démontré les bienfaits stupéfiants de ce régime alimentaire sur la santé.

Crédible, simple et accessible, ce livre a été conçu dans la philosophie des Éditions Pratico-pratiques. Ses 208 pages parsemées de trucs concrets pour ceux et celles qui souhaitent découvrir ou entreprendre ce mode alimentaire en font la référence pour comprendre l'alimentation cétogène et faible en glucides. Il propose une foule de recettes savoureuses faciles à cuisiner ainsi que plusieurs astuces pour bien réussir votre changement d'alimentation.

«?J'ai décidé d'utiliser ce mode d'alimentation comme outil thérapeutique et les résultats cliniques ont dépassé mes attentes. Dès les premières semaines, j'ai eu la chance de faire quelque chose de rare en médecine?: «?déprescrire?» des médicaments parce que certains de mes patients allaient mieux?! C'est le rêve de tout médecin?!?», évoque la Dre Èvelyne Bourdua-Roy dans le livre.

Josey Arsenault, pour sa part, a plongé tête première dans l'aventure de l'alimentation cétogène et faible en glucides et a perdu plus de 30 livres. Elle partage ses trucs et conseils, en plus de témoigner de l'efficacité de l'alimentation cétogène dans son processus de perte de poids.

Les auteures du livre sont disponibles pour des entrevues ou pour répondre aux questions. Il sera aussi possible d'entendre des témoignages de gens qui ont adopté l'alimentation cétogène ou faible en glucides lors de l'évènement de lancement.

Réservez vos places pour le lancement prévu le 25 janvier, à 17?h?00, à l'Espace Artevino, au 797 Boulevard Lebourgneuf.

Le livre, sera disponible dès le 23 janvier et en vente au coût de 29,95?$ chez tous les détaillants et sur le www.pratico-pratiques.com.

