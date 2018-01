Les recherches de Dr Nathan Pelletier sur la durabilité dans l'industrie des oeufs obtiennent l'appui du CRSNG







Ce partenariat de chaire de recherche industrielle fera progresser les connaissances sur la mesure et la gestion de la durabilité dans l'industrie des oeufs au Canada

KELOWNA, BC, le 18 jan. 2018 /CNW/ - En tant que grand spécialiste canadien en durabilité, Dr Nathan Pelletier a obtenu une prestigieuse chaire de recherche industrielle par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Cette chaire fera avancer les activités de recherche de Dr Pelletier qui se concentrent sur la mesure et la gestion de la durabilité, les réflexions sur les cycles de vie et l'efficacité des ressources, avec un accent sur l'industrie canadienne des oeufs.

Dr Pelletier travaille en collaboration avec les Producteurs d'oeufs du Canada depuis 2016 à titre de titulaire de la Chaire de recherche en durabilité, explorant les possibilités de rehausser l'efficacité des ressources et de réduire l'incidence environnementale des chaînes d'approvisionnement en oeufs.

« La durabilité des systèmes alimentaires est un sujet de plus en plus important. Les Producteurs d'oeufs du Canada s'efforcent de promouvoir l'innovation et l'amélioration continue de la production d'oeufs grâce aux plus récentes recherches scientifiques », affirme Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. « Le travail du Dr Pelletier nous aide à comprendre le lien entre la durabilité environnementale et la production d'oeufs, tout en élaborant des processus et des technologies et en gardant en tête les répercussions environnementales et sociales. »

Seule une poignée de chercheurs reçoivent chaque année une chaire de recherche industrielle du CRSNG, ce qui en fait un grand honneur pour Dr Pelletier. Grâce à l'appui du CRSNG, Dr Pelletier pourra élargir son programme de recherche en tant que tout premier titulaire d'une chaire de recherche industrielle en durabilité du CRSNG et des Producteurs d'oeufs du Canada.

« Le programme de chaire de recherche industrielle du CRSNG ouvre la porte à une collaboration dynamique en recherche et développement entre les plus éminents scientifiques du Canada et des partenaires. Nous sommes fiers d'appuyer cette chaire, qui développe les connaissances et appuie l'innovation nécessaires pour faire progresser le secteur et améliorer la durabilité de cette production », a déclaré Marc Fortin, vice-président de la Direction des partenariats de recherche du CRSNG. Les résultats de cette équipe pourraient mener à de vastes avantages partout au Canada. »

Dr Pelletier est professeur adjoint au campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique. Il travaille à la fois à l'École des arts et des sciences Irving K. Barber et à la Faculté de gestion du campus. Il a consacré environ une décennie à la recherche en sciences de la durabilité, en se concentrant sur les systèmes alimentaires.

Le député local Stephen Fuhr a également tenu à souligner l'importance du partenariat et du bon travail émanant du campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique, en déclarant : « Les systèmes alimentaires et la durabilité sont deux sujets qui sont très importants pour notre gouvernement. Nous savons que des partenariats comme celui entre Dr Nathan Pelletier, du campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique, et les Producteurs d'oeufs du Canada, appuyés par des organismes comme le CRSNG, mènent à des découvertes qui profitent à tous les Canadiens. »

« Je me passionne pour l'élaboration de systèmes alimentaires qui sont durables sur le plan environnemental, viables sur le plan économique et qui contribuent à notre santé et à notre bien-être, affirme Dr Pelletier. « Pour atteindre cet objectif dans les systèmes alimentaires modernes, il faut tenir compte de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement alimentaire, depuis le début de la production jusqu'à l'utilisation finale d'un produit par le consommateur - en d'autres termes, une évaluation holistique des risques et des possibilités en matière de durabilité. »

« Nous sommes très fiers que Dr Pelletier effectue ses travaux de recherches au campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique, a déclaré Phil Barker, vice-recteur et vice-recteur adjoint à la recherche au campus Okanagan de l'Université de la C.-B. Ses idées sur la durabilité et l'agriculture profitent à l'industrie, à notre collectivité et à l'environnement. Cette recherche pertinente et de pointe aura des répercussions directes sur notre région ainsi que sur les méthodes de production mondiales. Le travail de Dr Pelletier est un excellent exemple de la recherche remarquable et percutante effectuée au campus Okanagan de l'Université de la C.-B. »

À propos des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez le site producteursdoeufs.ca.

À propos du CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus d'un milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs, chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le CRSNG permet d'établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la recherche et le développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

Le CRSNG offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

À propos du Campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique

Le campus Okanagan de l'Université de la Colombie-Britannique est un carrefour novateur de la recherche et de l'apprentissage au coeur de la magnifique vallée de l'Okanagan de la Colombie-Britannique. Classée parmi les 20 meilleures universités publiques dans le monde, l'Université de la Colombie-Britannique est la source d'idées audacieuses et de découvertes déterminantes. Établi en 2005, le campus Okanagan allie l'enseignement reconnu mondialement de l'Université de la Colombie-Britannique à une collectivité soudée et entrepreneuriale qui accueille des étudiants et des professeurs de partout dans le monde.

