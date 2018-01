Fasken lance son nouveau réseau des anciens







Procurer des avantages et fournir des occasions d'entrer en contact pour nos anciens

TORONTO, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Fasken a créé son réseau des anciens, un portail en ligne pour permettre aux anciens et aux avocats actuels du cabinet d'entrer en contact. Cette nouvelle plateforme permet aux avocats, tant les anciens que les avocats actuels, de Fasken d'interagir plus facilement et de se tenir au courant de sujets qui les intéressent.

Ce site dédié aux membres permet à ceux-ci :

de trouver des personnes dans le répertoire des membres dans lequel il est possible de faire des recherches

de découvrir ce que font maintenant d'anciens collègues

de trouver des occasions de carrière chez Fasken

de demeurer au fait de nos événements de réseautage pour anciens

d'avoir accès à une foule de ressources

d'avoir accès à des avantages réservés aux membres

« Chez Fasken, établir et renforcer des relations d'affaires est essentiel pour notre travail et est à la base de notre approche sur le plan des affaires », affirme Peter Feldberg, associé directeur du cabinet. « Les avocats qui ont pratiqué au cabinet dans le passé ont par la suite occupé des postes de direction en entreprise. Le réseau des anciens de Fasken veillera à ce que ces avocats puissent entrer en contact avec nos avocats actuels et avec les avocats qui pratiquent ailleurs, en vue de partager leurs idées et les tendances juridiques et de tisser des liens. »

Nous encourageons nos anciens à entrer en contact, à renouer des liens et à partager les avantages du réseau. Si vous êtes un ancien de Fasken, vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel à l'adresse : alumni@fasken.com. Nous vous inscrirons et vous enverrons une invitation comprenant les informations sur l'accès au site.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et neuf bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

