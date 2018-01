YVR et Destination Canada signent une entente novatrice pour promouvoir le tourisme et le commerce







Ce protocole d'entente renforce le rôle du tourisme dans l'économie canadienne.

RICHMOND, BC, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Administration de l'aéroport international de Vancouver (YVR) et Destination Canada ont signé un protocole d'entente visant à renforcer la relation entre les deux organismes. Ceux-ci aligneront leurs priorités stratégiques visant le développement des services aériens, le tourisme et les occasions d'affaires partout au Canada.

« Cette entente est une excellente nouvelle pour le tourisme au Canada, se réjouit l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes. Après Canada 150, et ce qui, je crois, sera la meilleure année jamais enregistrée par l'industrie du tourisme au Canada, cette entente nous aidera à accueillir davantage de touristes qui feront l'expérience de la beauté et des activités pour lesquelles notre pays est reconnu dans le monde entier. Elle jette les bases d'une autre année qui promet d'être très fructueuse, pour notre industrie comme pour nos partenaires, à l'occasion de l'Année du tourisme Canada-Chine. »

Cette entente vise à améliorer les approches respectives de YVR et de Destination Canada en matière d'accroissement du tourisme et d'optimisation de la portée des ressources. Elle invite les deux organismes à partager leurs connaissances, leur expertise et leurs données sur les marchés pour s'aider mutuellement à atteindre leurs objectifs. Les parties s'engagent également à collaborer à des projets de marketing dans les pays où elles ont des intérêts communs, comme la Chine, pour soutenir la croissance de la destination et celle des principaux partenaires aériens.

« Porte d'entrée de 25 % des visiteurs étrangers au Canada, YVR est un partenaire important pour l'industrie canadienne du tourisme, et nous sommes heureux d'élargir ce partenariat, indique David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. Dans le cadre de cette importante entente, l'alignement de nos stratégies de marketing et la mise en commun de nos données et résultats de recherche nous donneront un avantage concurrentiel. »

En 2016, YVR s'est associée à plusieurs partenaires touristiques, notamment Destination Canada, pour créer une approche « Équipe YVR » afin de soutenir plus efficacement les nouveaux partenaires aériens, mais aussi les anciens. Le protocole d'entente poursuit et amplifie ce partenariat et donne un coup de pouce supplémentaire aux activités aériennes globales de YVR. Il renforce également l'économie canadienne, chaque nouveau vol engendrant de nouveaux emplois et contribuant au PIB et aux recettes fiscales du pays.

« Nous sommes vraiment ravis par cette entente avec Destination Canada, qui nous permettra d'effectuer un alignement stratégique de nos priorités dans les marchés cibles, ce qui profitera non seulement à YVR, mais aussi à nos partenaires aériens, affirme Craig Richmond, président-directeur général de l'Administration de l'aéroport international de Vancouver. C'est la première entente de ce genre au Canada, et elle cadre parfaitement avec notre concept "Équipe YVR". En abordant les compagnies aériennes avec nos partenaires touristiques, nous leur apportons le soutien nécessaire au lancement de nouveaux services, et continuons ainsi à faire de YVR un pôle de calibre mondial tout en soutenant l'économie de la Colombie-Britannique et celle du Canada. »

À propos de l'Administration de l'aéroport international de Vancouver

L'Administration de l'aéroport de Vancouver est un organisme communautaire à but non lucratif qui gère l'aéroport international de Vancouver (YVR). Deuxième aéroport en importance au Canada, YVR a accueilli plus de 22,3 millions de voyageurs en 2016. Il est desservi par 57 transporteurs aériens, qui offrent aux voyageurs et aux entreprises des vols sans escale vers plus de 127 destinations dans le monde. En 2016, YVR a reçu le prestigieux prix de l'aéroport de l'année décerné par le CAPA Centre for Aviation. En 2017, il a été nommé meilleur aéroport en Amérique du Nord pour la huitième année consécutive aux Skytrax World Airport Awards. L'Administration de l'aéroport de Vancouver est un partenaire communautaire engagé qui a fait don de plus de 1 000 000 $ à des organismes locaux en 2016. Elle est déterminée à créer un aéroport dont la Colombie-Britannique peut être fière : une porte d'entrée de calibre mondial, un moteur de l'économie locale et un membre actif de la collectivité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.yvr.ca.

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur ce que notre pays a de mieux à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, leur donnant ainsi les moyens d'optimiser leurs activités. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.destinationcanada.com/fr, ou suivre @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

