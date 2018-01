Maserati Dévoile Les Nouveaux Véhicules De 2018 Au Salon Automobile De Montréal Dans La Foulée De Ventes Records Au Canada







Maserati en tête des marques automobiles au Canada avec une croissance des ventes dépassant 80 pour cent en 2017

MONTREAL, 18 janvier 2018 /CNW/ - Maserati Canada a réalisé un record de ventes historique et le meilleur chiffre d'affaires entre 2016 et 2017, avec une croissance de plus de 80 pour cent d'une année à l'autre, livrant en tout 1246 automobiles en 2017. Fort de ce succès, Maserati expose sa gamme complète 2018 à traction intégrale cette semaine au salon automobile de Montréal tout en mettant en exergue le système intelligent de traction intégrale Q4 de la marque. Seront présentés au salon du Québec la berline sport Ghibli, la berline grande routière vedette Quattroporte et la nouvelle Levante, la « Maserati des VUS ».

La berline sport Ghibli S Q4 2018 pourra être admirée dans une étonnante palette de couleurs Blu Passione, tandis que la Quattroporte S Q4 2018 sera pourvue de Nero Ribelle et l'intérieur luxueux en soie signé Ermenegildo Zegna. À Montréal apparaîtra aussi une Levante S 2018 blanche, le VUS haut de gamme Maserati à 424 ch.

Tous les trois modèles ont reçu des mises à niveau pour 2018. Parmi les améliorations les plus importantes, notons que la Ghibli et la Levante MY18 bénéficient dès à présent des finitions GranLusso et GranSport, introduites auparavant dans la gamme Quattroporte. En vertu de la nouvelle stratégie de gamme de Maserati, les clients peuvent choisir une ou deux finitions différentes pour la Levante et la Ghibli : GranSport ou GranLusso. La GranSport a été conçue pour répondre aux exigences d'une expression plus sportive du style de vie haut de gamme, tandis que pour l'habitacle raffiné et luxueux de la GranLusso le choix est entre une tapisserie en soie ou en cuir haute classe italienne, signées Ermenegildo Zegna. S'y ajoutent d'autres mises à niveaux, comme la finition en bois à pores ouverts Radica et le volant en cuir. La Ghibli qui sera exposée à Montréal bénéficie d'une finition GranSport, alors que la Quattroporte et la Levante sont toutes les deux GranLusso.

La nouveauté pour 2018 est que la Ghibli et la Quattroporte sont dès à présent munies de phares LED à faisceau de route sans réflexion basés sur la technologie Matrix pour Ghibli, construits en collaboration avec Magneti Marelli Automotive Lighting, et sur la technologie L-shape pour Quattroporte. Les deux berlines Maserati sont également dotées de moteurs à puissance supérieure V6 3.0L et du nouveau système de commande intégrée de véhicule qui en améliore la performance, construit par Bosch en collaboration avec Maserati.

La Ghibli 2018 est disponible à partir de 88 500 dollars canadiens, le prix de base de la Levante est de 92 900 dollars canadiens tandis que le prix de départ recommandé par le fabricant de la Quattroporte est de 127 500 dollars canadiens. Tous les prix sont hors taxe.

Maserati opère actuellement neuf concessionnaires au Canada, y compris Maserati Québec dans la ville de Montréal. Un localisateur de concessionnaires est disponible en ligne au http://www.maserati.ca

Le salon automobile de Montréal, qui cette année fête son 75e anniversaire, sera accessible au public du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal. Les prévisualisations pour la presse auront lieu le 18 janvier.

À PROPOS DE MASERATI CANADA :

Maserati produit une gamme complète de modèles à deux et quatre portes, légendaires pour leur luxe spacieux et artisanal, la performance pur-sang et l'adaptation à l'utilisation quotidienne. La gamme des produits Maserati vient d'accueillir le tout nouveau VUS Levante, lancé à Genève au mois de mars 2016, au moteur V6 biturbo de 345 ch et 424 ch et équipé du système de traction intégrale Q4 et la suspension pneumatique de série. La gamme des berlines se vante de la grosse Quattroporte et la berline sport familiale Ghibli, qui a été nommée « Meilleur choix sécurité » en 2013 par l'Insurance Institute of Highway Safety (IIHS)*. La vedette Quattroporte GTS mène la charge avec un V8 biturbo à 523 ch tandis que la Ghibli et la Quattroporte sont toutes les deux disponibles avec traction intégrale, un V6 biturbo de course à 404 ch et une transmission automatique adaptative à 8 vitesses. La gamme GranTurismo à deux portes s'enchaîne avec plusieurs variantes de coupés et cabriolets combinant l'élégance et le confort pour quatre adultes, pourvus d'une transmission automatique à six vitesses qui préserve la performance légendaire de Maserati et la sonorité bien connue de l'échappement. Vous pouvez trouver les automobiles et la marchandise Maserati chez les détaillants autorisés du Canada. Retrouvez plus d'information sur Maserati à l'adresse www.maserati.ca ou au 1-877-My-Maserati (877-696-2737). *Fabriqué après novembre 2013.

