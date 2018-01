CORRECTION et REMPLACEMENT -- Le Groupe de Voyage Sunwing se classe dans la liste du PROFIT 500 pour la 13e année consécutive







MONTRÉAL, 18 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec grande fierté que le Groupe de Voyage Sunwing célèbre sa 13e apparition consécutive sur la liste du magazine PROFIT, qui répertorie les entreprises canadiennes connaissant la plus forte croissance. L'entreprise affiche un taux de croissance de 156 % calculé sur les cinq dernières années. Publiée sur CanadaBusiness.com et PROFITguide.com, la liste du PROFIT 500 classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leur chiffre d'affaires. Le Groupe, qui représente la seule entreprise de voyage verticalement intégrée à figurer sur la prestigieuse liste annuelle, exploite maintenant une compagnie aérienne de loisirs dotée d'une flotte moderne de 40 avions ainsi que des services d'affrètement de jets privés de luxe personnalisés, trois voyagistes majeurs en Amérique du Nord, deux agences de voyages reconnues, une division hôtelière offrant plus de 14 000 chambres, un club vacances et une compagnie de gestion à destination affichant une croissance à trois chiffres.



« La forte croissance que nous remarquons dans l'ensemble de nos secteurs d'activité peut être attribuée en majeure partie à l'innovation dont nous faisons preuve ainsi qu'à la valeur ajoutée que nous avons créée grâce à une intégration verticale », affirme Stephen Hunter, Président et chef de l'exploitation du Groupe de voyage Sunwing. « Nous avons réinvesti dans nos employés, nos partenaires de vente au détail et nos clients : chacun d'entre eux forme une composante essentielle de notre succès. »

Et il n'y a pas que son chiffre d'affaires qui s'agrandit. Sunwing continue d'accroître son offre à partir de ses nombreuses villes de départ, afin de fournir aux Canadiens des connexions vers les destinations vacances les plus populaires. L'entreprise offre des vols vers 50 destinations incontournables à partir de 35 aéroports répartis à travers le pays, et propose plus d'hôtels primés par TripAdvisor que toute autre compagnie aérienne canadienne. Sa division hôtelière s'est agrandie pour devenir la chaîne de complexes hôteliers qui connaît la croissance la plus rapide dans les Caraïbes : elle comptera 35 propriétés distribuées dans huit pays d'ici la fin de l'année.

Le Groupe de voyage Sunwing compte plus de 18 000 employés autour du globe. La compagnie a reçu de nombreux prix de reconnaissance, dont une position au classement de la liste des meilleurs employeurs au Canada par Forbes en 2017 ainsi que sur la liste FP500 du Financial Post, des prix d'Excellence de la part de TripAdvisor® et plusieurs prix du Choix des consommateurs en tant que meilleure compagnie aérienne de loisirs dans différentes régions au pays.

Pour plus de détails ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca

À propos du Groupe de Voyage Sunwing

Le Groupe de voyage Sunwing, la plus grande compagnie de voyage intégrée en Amérique du Nord, est composé de vacances Sunwing et de Vacances Signature, deux voyagistes qui sont chefs de file en matière de vacances de loisirs au Canada, ainsi que de Sunwing Airlines, la compagnie aérienne de loisirs de premier plan au Canada, de SunwingJets, offrant des services d'affrètement de jets privés de luxe, de Vacation Express, un voyagiste en pleine expansion aux États-Unis, en plus des agences de voyages du Groupe, de Vacances SellOff et de Luxe Destination Weddings.

Blue Diamond Resorts, une chaîne novatrice qui gère notamment des centres de villégiature des marques Royalton Luxury Resorts, Memories Resorts & Spa et Starfish Hotels & Resorts, est la compagnie de gestion hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing dans les Caraïbes et au Mexique. NexusTours est une compagnie de gestion à destination offrant des prix abordables, des moyens de transport fiables, des excursions populaires et bien d'autres services de gestion de voyage.

À propos de PROFIT et de PROFITguide.com

PROFIT : Le guide en ligne canadien pour le succès en affaires est la marque médiatique de référence pour connaître tous les enjeux de gestion et les occasions qui guettent les petites et moyennes entreprises. Depuis 34 ans, les entrepreneurs canadiens provenant d'un vaste éventail de secteurs économiques se fient à PROFIT, parce qu'ils savent qu'il s'agit d'une source de renseignements fiable et actuelle qui les aide à atteindre le succès et la reconnaissance qui leur revient en tant qu'agents de changements économiques et sociaux. Visitez PROFIT en ligne sur PROFITguide.com.

À propos de Canadian Business

Fondé en 1928, Canadian Business est le magazine d'affaires le plus ancien et le plus crédible au pays. Il s'agit de la marque médiatique nationale de référence pour les dirigeants d'affaires. Canadian Business alimente le succès du monde des affaires en orientant ses publications sur les sujets de l'heure : le leadership, l'innovation, les stratégies d'affaires et les techniques de gestion. Apprenez-en plus sur CanadianBusiness.com.

