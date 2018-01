UnionPay est accepté dans 90 % des guichets automatiques et des terminaux de paiement en Espagne







MADRID, 18 janvier 2018 /PRNewswire/ -- UnionPay International a annoncé ce jour sa coopération avec Banco Cooperativo en Espagne, en vue de permettre aux 81 000 terminaux de paiement et 2600 guichets automatiques d'accepter les cartes UnionPay, ce qui élargit encore le champ d'acceptation d'UnionPay dans les villes de petite et moyenne importance en Espagne. Désormais, UnionPay est accepté dans 90 % des guichets automatiques et terminaux de paiement en Espagne et permettra une utilisation rapide et pratique, en ligne et hors ligne, au cours de cette année.

D'après le Rapport sur les tendances de voyage de la Chine vers l'Europe au cours du premier semestre 2017, récemment publié par la China Tourism Academy (Académie du tourisme de Chine) et les principales agences de voyages en Chine, le nombre de touristes chinois vers l'Europe a augmenté de 65 % en glissement annuel au cours du premier semestre 2017 et l'Espagne est devenue une des destinations les plus demandées par les touristes chinois. En 2017, le volume de transactions de cartes UnionPay en Espagne a augmenté de plus de 30 % en glissement annuel.

À ce jour, UnionPay est accepté chez plus de 2,3 millions de commerçants dans 39 pays et régions d'Europe, ce qui représente près de la moitié des commerces acceptant des cartes bancaires en Europe. Pour améliorer encore l'expérience de paiement des touristes en Espagne, UnionPay International accélère sa collaboration avec les principales institutions espagnoles, afin d'améliorer son environnement d'acceptation. UnionPay est maintenant très largement accepté dans les boutiques hors taxes, les grands magasins, les attractions touristiques, les hôtels et restaurants à Madrid, Barcelone, Séville et de nombreuses autres villes. Parmi les commerçants acceptant UnionPay, on retrouve World Duty Free, El Corte Ingles et un certain nombre de groupes hôteliers. Les stations-service Repsol et les groupes hôteliers Eurostars et Exe seront bientôt en mesure d'accepter les cartes UnionPay.

Banco Cooperativo est affilié à El Grupo Caja Rural, dont les commerçants sont présents dans toute l'Espagne. La collaboration entre UnionPay International et la banque étendra le champ d'application des cartes UnionPay aux petits et moyens commerçants en Espagne.

De plus, les détenteurs de cartes UnionPay pourront profiter d'importantes remises et de privilèges en Espagne. Les magasins El Corte Ingles de Madrid et Barcelone, par exemple, offrent un triple privilège aux détenteurs de cartes UnionPay : une carte d'achat d'une valeur de 20 euros, des remises en espèces de 10 % du montant des achats et des vins, des boissons et des snacks gratuits. Une quinzaine de commerçants célèbres du quartier d'affaires de Passeig de Gràcia offrent également des remises allant jusqu'à 30 % aux détenteurs de carte UnionPay.

