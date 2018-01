Porsche présente ses tout nouveaux modèles Cayenne et Panamera Sport Turismo au Salon international de l'auto de Montréal 2018







Inauguration au Canada du Cayenne de troisième génération et d'un deuxième choix de carrosserie pour la Panamera

MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Porsche est fière de présenter le tout nouveau Cayenne en première canadienne au salon international de l'auto de Montréal. Ses puissants moteurs turbo, sa nouvelle boîte de vitesses, ses nouveaux systèmes de châssis et son concept d'affichage et de commande novateur avec connectivité complète poussent au cran supérieur le caractère sport et le confort. Le Cayenne s'inspire grandement de l'emblématique voiture sport 911 : outre les améliorations esthétiques, la troisième génération du VUS reçoit pour la première fois des pneus de tailles différentes et des roues arrière directionnelles. Malgré son équipement de série grandement bonifié, le Cayenne s'allège de 65 kilos par rapport à son prédécesseur et convient toujours parfaitement à la conduite hors route.

Les modèles Cayenne, Cayenne S et Cayenne Turbo sont animés par de tout nouveaux moteurs turbo à injection directe couplés à un système à transmission intégrale à prise constante et à une nouvelle boîte Tiptronic S à 8 vitesses

Un moteur V6 de 3 litres et 340 chevaux permet au Cayenne de boucler le 0 à 100 km/h en rien que 6,2 secondes

Avec l'ensemble Sport Chrono livrable, ce chrono passe à seulement 5,9 secondes.

Un V6 biturbo de 2,9 litres et 440 chevaux permet au Cayenne S de boucler le 0 à 100 km/h en rien que 5,2 secondes

Avec l'ensemble Sport Chrono livrable, ce chrono passe à seulement 4,9 secondes.

Quant au V8 biturbo de 4 litres et 550 chevaux du Cayenne Turbo, il autorise un chrono de 0 à 100 de 4,1 secondes et, avec l'ensemble Sport Chrono, de seulement 3,9 secondes

Le nouveau Cayenne est équipé des freins novateurs Porsche à surfaces enduites (PSCB). Livrable en option sur tous les modèles Cayenne, cette première mondiale consiste en un disque en fonte revêtu d'une couche de carbure de tungstène qui augmente le coefficient de frottement et diminue l'usure et la poussière de frein.

Le nouveau Cayenne Turbo est le premier VUS à inclure un déflecteur adaptatif sur le toit parmi ses solutions d'aérodynamique active. Selon l'angle du déflecteur, on parvient à réduire la consommation, à augmenter l'appui sur l'essieu arrière et, en position frein aérodynamique, à réduire les distances de freinage à haute vitesse. C'est ainsi que la distance de freinage à partir de 250 km/h est réduite de deux mètres.

Le nouveau Cayenne 2019 sera livrable au Canada vers la fin de l'été au prix de départ de 75 500 $. Quant au Cayenne S, son prix de départ est fixé à 92 600 $ et celui du Cayenne Turbo, à 139 700 $.

La gamme Panamera s'enrichit de la Sport Turismo

Issue de la berline sport Panamera à grand succès, la nouvelle version Sport Turismo se distingue elle aussi dans le segment de la voiture haut de gamme grâce à son design incomparable. En outre, la Sport Turismo, qui atteint 680 ch, est plus polyvalente que n'importe quel modèle de la même catégorie. Dotée d'un grand hayon, d'un seuil de chargement bas, d'un plus grand espace bagage et d'un aménagement des sièges 4+1, la nouvelle version allie à la perfection polyvalence maximale et usage au quotidien.

Du point de vue technique et sur le plan du design, la Sport Turismo reprend toutes les innovations adoptées par la toute nouvelle gamme Panamera lancée l'an dernier. Parmi ces innovations, notons le nouveau cockpit numérique évolué Porsche, les systèmes novateurs d'assistance, comme le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance dans les embouteillages, les systèmes de châssis, comme les roues arrière directionnelles, le Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC Sport) à stabilisateur électronique de roulis et de puissants groupes motopropulseurs. Toutes les versions sont dotées de série du système de gestion de la motricité Porsche (PTM), un système actif de transmission intégrale à embrayage multidisques à commande électronique. De plus, la suspension pneumatique adaptative adoptant la technologie à trois chambres est aussi livrée de série sur tous les modèles Sport Turismo. Les premières unités arriveront au Canada au printemps assorties d'un prix de départ de 109 700 $.

Automobiles Porsche Canada, Ltée, une filiale dédiée de Porsche AG, importe et distribue des véhicules de la marque au Canada. La société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. En 2017, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 249 véhicules en sol canadien, une hausse de 17 % par rapport à 2016.

SOURCE Automobiles Porsche Canada

