La toute nouvelle Forte 2019 fait ses débuts canadiens au Salon International de l'Auto de Montréal

MONTREAL, 18 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada Inc. a présenté aujourd'hui en primeur canadienne la toute nouvelle Kia Forte 2019, lors du Salon International de l'Auto de Montréal. La troisième génération de la nouvelle Forte a été redessinée avec élégance et inspirée avec intelligence, afin d'offrir aux Canadiens un véhicule plus sécuritaire, plus agréable à conduire, offrant un meilleur rendement énergétique ainsi que plus de technologies novatrices et utiles. La Forte 2019 sera disponible chez les concessionnaires canadiens cet automne et plus d'informations suivront.

« La nouvelle Forte a été redessinée afin d'offrir aux acheteurs de berlines compactes davantage ce qu'ils recherchent au chapitre de la sécurité, du confort, de l'efficacité énergétique et des technologies utiles », a dit Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. Il a ajouté « grâce à ces améliorations, à une nouvelle allure et à un plaisir accru de conduire, nous sommes assurés que les consommateurs canadiens pourront constater la valeur réelle de la Forte lorsqu'elle s'ajoutera à notre gamme de modèles cet automne. »

Conception plus sophistiquée et sportive

Alors que la Forte de troisième génération conserve une image sportive et jeune, son allure est plus sophistiquée grâce à de nombreuses retouches profilées et dynamiques. Le capot allongé et le coffre court de la Forte contribuent à son allure de « fastback ». La base du pare-brise a été reculée de 12,5 cm (5 po) afin de procurer une allure plus athlétique qui raffermit la présence de la Forte.

Les lignes du capot contribuent à l'apparence dynamique de la Forte, tandis que sa conception distincte à l'extrémité avant, y compris une grille Kia en « nez de tigre » redessinée et une jupe arrière noire abaissée et plus dynamique, rehaussent sa présence et sa personnalité. Des indicateurs de clignotants distincts sont montés sous le pare-chocs avant, tandis que des rideaux d'air améliorent les performances aérodynamiques et l'aspect technique de la Forte. Vers l'arrière du véhicule, les pare-chocs sont eux aussi dotés d'indicateurs séparés des clignotants et de marche arrière, sous les feux arrière à DEL optionnels. Comme pour le multisegment compact Sportage, une garniture horizontale profilée relie les feux arrière.

Un habitacle plus confortable

Le hayon rehausse l'apparence extérieure de la Forte, mais il a aussi fourni aux ingénieurs l'occasion d'élargir l'habitacle à plusieurs endroits, afin d'améliorer le confort des passagers peu importe la distance parcourue. La longueur hors tout de la Forte a été augmentée de 80 mm, passant à 4 640 mm pour un dégagement jambes accru et plus d'espace pour les bagages dans le coffre. La largeur hors-tout de la Forte a également été accrue de 20 mm et sa hauteur de 5 mm par rapport à la version précédente, pour atteindre 1 800 mm et 1 440 mm respectivement. Grâce à ces améliorations, l'espace intérieur des passagers et de chargement dans le coffre de la Forte seront dorénavant parmi les plus importants de sa catégorie et suffisant pour accueillir l'équipement d'un groupe d'amis pour un voyage ou une famille qui grandit avec de nombreuses activités.

Alors que la largeur additionnelle de 20 mm pourrait ne pas être perceptible à l'oeil nu, la disposition de la planche de bord donne l'impression d'un espace intérieur plus volumineux. Son thème horizontal crée une impression de spaciosité et de dégagement avec ses lignes épurées et un minimum de boutons qui sont intuitivement disposés sous un écran tactile couleur de 8 pouces. Des bouches d'air profilées sont placées au tableau de bord, tandis que des matériaux souples donnent une impression confortable et attrayante dans l'habitacle. Le conducteur ainsi que ses passagers apprécieront la facilité d'entrée et de sortie du véhicule, en plus de sa visibilité extérieure accrue.

Une structure plus solide et sécuritaire

Grâce à une structure déjà solide qui a permis à l'actuelle berline Forte 2018 d'obtenir la désignation « Meilleur choix sécurité + » de l'Institut d'assurances de la sécurité autoroutière (IIHS), la toute nouvelle Forte 2019 bénéficie d'une augmentation de la résistance moyenne de 26 pour cent en bénéficiant d'améliorations comme des composants en acier estampé à chaud (475 pour cent plus), ainsi que l'utilisation intensive d'adhésif structurel (443 pour cent plus), et1 le recours à de l'acier haute résistance perfectionné. Les armatures de sièges plus résistantes sont légères et procurent un meilleur confort en position assise, avec un support lombaire accru et une mousse de siège plus dense que les occupants apprécieront sur les longs trajets. La toute nouvelle Forte offre des phares avant à projecteur ou entièrement à DEL et vise l'obtention des cotes les plus élevées attribuées par la NHTSA (Administration nationale sur la sécurité autoroutière) et l'IIHS (Institut d'assurances de la sécurité autoroutière).

Étant donné que la rigidité de la caisse joue un rôle majeur dans le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH), les ingénieurs Kia ont voulu accroître cette rigidité afin d'obtenir un habitacle plus silencieux et une meilleure tenue de route pour refléter l'apparence sportive et dynamique de l'extérieur de la Forte. De nouvelles conceptions de sous-cadre améliorent la nervosité latérale tandis que la sensation de la direction est améliorée par rapport à la version précédente, grâce à des rehaussements comme la direction assistée par moteur (MDPS), qui réduit la friction de la direction puisque moins de couple de rotation MDPS est requis. La géométrie révisée de la suspension permet une meilleure sensation au volant et des améliorations apportées à l'accélération et au freinage pour une réponse initiale plus en douceur et une distance de freinage plus courte par rapport au modèle précédent.

Groupe motopropulseur plus efficace

Le moteur Nu quatre cylindres de 2,0 litres de deuxième génération de la Forte est logé sous son capot allongé et bénéficie de la technologie du cycle Atkinson et d'un système de recirculation des gaz d'échappement refroidis (EGR). Généralement réservées aux véhicules électriques et hybrides, les technologies du cycle Atkinson et du système de recirculation des gaz d'échappement refroidis (EGR) permettent d'accroître l'efficacité du carburant. Le groupe motopropulseur peut être couplé soit à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou à la toute nouvelle transmission à variation continue (CVT) de Kia.

Les délais respectés avant la mise au point de la version interne ont permis aux ingénieurs Kia d'examiner les problèmes souvent associés aux transmissions à variation continue (CVT), et d'appliquer les résultats obtenus à la version utilisée sur la Forte. L'une des principales critiques concernant les transmissions à variation continue est la sensation de « bande de caoutchouc » de la CVT. En vue de résoudre ce problème, les ingénieurs Kia ont construit la CVT avec une logique de changement de vitesse de style adaptatif à courroie de type chaîne, plutôt que courroie de poussée - une première sur le segment des compactes. Il en résulte une accélération linéaire et en douceur, et pour procurer une expérience de conduite plus agréable et plus sportive, la sensation de passation des vitesses par étape rappelle une boîte automatique à plein régime ou lorsqu'un surcroît d'accélération est requis.

Pour réduire le bruit, les vibrations et la rudesse (NVH), les ingénieurs de la Forte ont commencé par insonoriser la boîte de vitesses afin de réduire le « ronronnement » habituellement associé à la technologie CVT des autres fabricants d'équipement d'origine. Ce faisant, les niveaux de NVH sont également réduits.

En misant d'abord sur l'efficacité pour la nouvelle CVT, on prévoit que la puissance et le couple resteront inchangés par rapport à la Forte 2018, soit approximativement 147 chevaux et 132 livre-pied.

Nombreuses technologies novatrices et utiles

Rester connecté grâce à une technologie perfectionnée et des systèmes de divertissement permet au conducteur de concentrer toute son attention sur la route. À cet égard, la Forte est livrée de série avec un écran tactile couleur de 8 pouces comportant Android AutoMC2 et Apple CarPlay®3 parfaitement intégrés au tableau de bord et dans le champ de vision du conducteur. Avec certains téléphones intelligents, le système est également en mesure de lire à voix haute les textos SMS par l'intermédiaire de Bluetooth®4. Un plateau de chargement optionnel sans fil5 au haut de la planche de bord et destiné aux appareils Android6 compatibles, de même que Apple iPhone 8 et iPhone X, élimine le besoin d'un cordon d'alimentation.7

Le système de télématique intégré Intelligence UVO de Kia Canada sera aussi disponible sur la Forte. Ce système connecte le conducteur à son véhicule par l'intermédiaire de son téléphone et offre une variété de fonctionnalités sécuritaires et commodes.

Une autre particularité étonnante et bien accueillie sur ce segment du marché est la chaîne stéréo de luxe Harman/Kardon optionnelle qui diffuse de la musique grâce à une conception perforée unique de haut-parleur sur les panneaux de porte et dans tout l'habitacle.

Pour les consommateurs canadiens à la recherche d'autres caractéristiques sécuritaires, les technologies disponibles sur la nouvelle Kia Forte comprendront l'avertissement de collision d'angle mort (BCW)5 et le correcteur de dépassement de voie (LKA)5, l'alerte d'attention du conducteur, l'aide à l'évitement de collision avant (FCA)5, ainsi que le régulateur de vitesse intelligent (SCC)5.

