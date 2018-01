Inondations et tempête de neige du 4 au 6 janvier 2018







Les sinistrés de 11 municipalités pourront bénéficier d'une aide financière gouvernementale

QUÉBEC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce que les sinistrés des municipalités de Chandler, La Martre, Maria, Matane, Rimouski, Saint-Bruno, Saint-Chrysostome, Sainte-Martine, Saint-Isidore (Montérégie), Saint-Maxime-du-Mont-Louis et Saint-Urbain-Premier sont admissibles au Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents à la suite des inondations et de la tempête de neige survenues entre le 4 et le 6 janvier 2018.

Citation :

« Lors de ces intempéries, les municipalités touchées ont assuré en priorité la sécurité de la population en engageant des dépenses exceptionnelles. Ainsi, le gouvernement épaulera ces municipalités et leurs citoyens financièrement. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents vise à soutenir les municipalités, leurs citoyens et les entreprises qui ont été victimes d'un sinistre ainsi que les organismes ayant prêté aide et assistance lors d'un sinistre.

Ce programme constitue une aide de dernier recours, notamment pour réparer certains dommages aux résidences principales et aux infrastructures municipales essentielles qui ne peuvent être couverts par une assurance.

Le programme peut également servir à indemniser les municipalités pour les dépenses additionnelles aux dépenses courantes occasionnées par le déploiement de mesures préventives temporaires, de mesures d'intervention ou de mesures de rétablissement.

