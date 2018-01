Un deuxième Marché Bon Accueil verra le jour : Mission Bon Accueil fait l'acquisition d'un édifice de Montréal-Nord auprès de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal







MONTRÉAL, 18 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mission Bon Accueil est heureuse d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition d'un édifice situé au 11624, L'Archevêque (au coin du boulevard Henri-Bourassa) auprès de la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal. Abritant autrefois L'essentiel, la Société y offrait une aide alimentaire de base aux personnes dans le besoin depuis 20 ans. L'emplacement sera transformé pour offrir un nouveau modèle de sécurité alimentaire ? une épicerie gratuite appelée Marché Bon Accueil.



Un investissement important dans le quartier

À Montréal-Nord, un nombre alarmant de résidents doivent faire un choix difficile : payer le loyer ou payer l'épicerie pour nourrir leur famille. Cet arrondissement compte une population vieillissante, un grand nombre de nouveaux immigrants, des familles monoparentales qui dépensent plus de 30 % des revenus du ménage sur le logement. Le secteur est aussi affligé par des problèmes de chômage chronique.

«?Nous sommes très heureux de savoir que cet édifice continuera à servir la communauté?», déclare Denise Ouellette, directrice générale de la Société. «?Mission Bon Accueil joue un rôle de premier plan dans la distribution d'aliments gratuits à Montréal et possède la capacité et les compétences en gestion nécessaires pour faire en sorte de bien servir les citoyens admissibles de Montréal-Nord. Nous avons entièrement confiance en sa capacité à offrir de meilleurs services aux personnes qui ont besoin d'aide pour nourrir leurs familles.?»

«?Cet investissement est essentiel, déclare M. Sam Watts, président-directeur général de Mission Bon Accueil. Des clients actuels du Marché, 1?200 proviennent du secteur de Montréal-Nord. Plusieurs d'entre eux doivent parcourir jusqu'à trois heures aller-retour dans les transports en commun pour venir chercher leur épicerie toutes les deux semaines. Le nouvel emplacement sera beaucoup plus pratique pour eux et nous permettra de servir plus de clients dans nos locaux de Saint-Henri.?»

Rénovations importantes requises

Sam Watts est emballé de pouvoir ouvrir un deuxième Marché Bon Accueil à la suite du succès retentissant du premier établissement à Saint-Henri. «?Nous avons dirigé la plus importante banque alimentaire desservant directement le public à Montréal pendant de nombreuses années (servant plus de 12?000 clients par mois), mais lorsque nous sommes passés du modèle de distribution à une expérience axée sur les clients, la popularité de notre service a augmenté de manière exponentielle, déclare M. Watts. En permettant à nos clients de choisir eux-mêmes leurs aliments et en améliorant notre niveau de service à la clientèle, nous avons créé un environnement positif et respectueux. C'est ce que nous avons l'intention de reproduire à Montréal-Nord. Nous reconnaissons et nous apprécions le travail effectué jusqu'à maintenant par la Société de Saint-Vincent de Paul et ses bénévoles. Nous invitons ses clients à venir nous visiter dans notre emplacement de Saint-Henri en attendant la fin des rénovations.?»

Une équipe de transition de la Mission sera mobilisée immédiatement pour entreprendre les rénovations importantes et la planification nécessaires pour permettre d'ouvrir le Marché plus tard au cours de l'année. Des réparations d'environ 400?000 $ seront requises pour restaurer l'édifice. En plus de ce projet de rénovation, la Mission devra déployer du personnel, recruter des centaines de bénévoles et acheter un camion réfrigéré de 26 pieds pour desservir le nouvel emplacement. Comme la majeure partie de son financement provient de Montréalais de tout horizon, la Mission invite le grand public à s'associer avec elle pour faire de ce projet innovateur une réalité.

Les particuliers et les entreprises qui souhaitent investir dans ce projet à Montréal-Nord sont invités à communiquer avec Kathryn Stephens à l'adresse kstephens@missionba.com.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est devenue la plus grande porte d'entrée pour aider les Montréalais dans le besoin. Elle offre de nombreux programmes pour les sans-abri, les jeunes mères célibataires, les familles, les enfants et les jeunes. Mission Bon Accueil leur redonne espoir en proposant des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à reprendre leur vie en main et à réintégrer la société.

