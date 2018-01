Concours 2017 du Fonds d'innovation de la FCI







Plus de 11 millions de dollars pour la réalisation de deux projets d'innovation collaboratif à l'Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce sa participation à deux projets d'infrastructures de recherche québécois[1] qui seront réalisés par l'Université de Sherbrooke. Les projets, qui totalisent des investissements de 42 832 210 dollars, ont été choisis dans le cadre du Concours 2017 du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). La contribution du gouvernement du Québec s'élève à plus de 11 millions de dollars pour l'Université de Sherbrooke. En incluant les autres universités partenaires, les deux projets totalisent 16 771 301 dollars, provenant du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la contribution de la FCI s'élève également à 16 771 301 dollars.

Le député de Sherbrooke, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine, Mme Hélène David.

Citations :

« Notre appui à l'Université de Sherbrooke et à ses chercheurs demeure un incontournable si nous voulons maintenir la compétitivité de nos regroupements de recherche et la qualité de nos infrastructures de recherche. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation vise à doter le Québec des compétences, des moyens et des pratiques nécessaires à l'établissement d'un environnement qui favorise l'innovation et la valorisation des connaissances. Assurément, les retombées de la recherche peuvent mener à des innovations dans des domaines comme le développement territorial et la qualité de vie. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« J'aimerais féliciter chaleureusement les scientifiques et les chercheurs qui reçoivent aujourd'hui des fonds pour leur travail novateur au sein de nos deux universités. Par exemple, les efforts des membres de l'équipe de l'Institut quantique, représentés par le chercheur Alexandre Blais, pourraient éventuellement permettre de traiter en quelques jours ou en quelques semaines des problèmes d'importance sociétale qui, à l'heure actuelle, prendraient l'équivalent de l'âge de l'univers à résoudre. Notre gouvernement est fier de soutenir ce travail de pointe. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

« L'un des objectifs de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 est de soutenir les chercheurs et les innovateurs pour assurer le foisonnement des idées, investir dans la recherche collaborative et les projets innovants et assurer l'accès à des infrastructures compétitives et leur financement. En favorisant les partenariats et le transfert de connaissances entre les acteurs de l'écosystème de la recherche et de l'innovation, deux volets indissociables du développement économique du Québec, notre cofinancement aux projets du Fonds d'innovation de la FCI s'inscrit parfaitement dans cet objectif. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Plus que jamais, la qualité des infrastructures de recherche se révèle un élément de rétention et de recrutement des chercheurs, une condition importante pour la formation de jeunes chercheurs et de personnel hautement qualifié de même qu'un élément essentiel de la compétitivité des établissements de recherche du Québec. Il est donc d'autant plus important d'investir dans ces infrastructures afin que le Québec puisse demeurer concurrentiel sur la scène nationale et internationale. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine

« Notre gouvernement est conscient qu'il faut offrir un soutien approprié aux scientifiques pour qu'ils puissent faire les découvertes qui ouvriront la voie à un avenir meilleur pour tous. C'est pourquoi le financement annoncé aujourd'hui est si important; il donne aux chercheurs et aux scientifiques l'occasion de poursuivre leurs travaux dans des secteurs où le Canada a un avantage concurrentiel. Les découvertes, les innovations et les compétences issues du travail de ces personnes brillantes seront très utiles pour améliorer notre vie, notre économie et notre prospérité future. »

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec appuie le financement des infrastructures de recherche par ses programmes et en partenariat avec d'autres organismes, notamment la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Au cours des trois dernières années, le cofinancement provenant du gouvernement du Québec et de la FCI a permis la réalisation de 356 projets d'infrastructures de recherche de pointe au Québec, représentant un investissement de plus de 408 millions de dollars, dont 158 millions de dollars provenaient du gouvernement du Québec.

La FCI, organisme autonome créé par le gouvernement fédéral, a pour mission d'accroître le pouvoir et la force des universités, des collèges, des hôpitaux de recherche ainsi que des organismes sans but lucratif pour qu'ils puissent mener des projets de recherche innovateurs et contribuer à des développements technologiques qui auront des retombées pour le Québec et le Canada .

. Par le Concours 2017 du Fonds d'innovation, la FCI entend appuyer des activités prometteuses et novatrices en recherche ou développement technologique dans des domaines où le Canada est concurrentiel sur la scène internationale ou a le potentiel de le devenir. Pour y arriver, la FCI aidera les établissements à tirer parti de leurs réalisations et à renforcer leur positionnement en recherche à l'échelle mondiale.

est concurrentiel sur la scène internationale ou a le potentiel de le devenir. Pour y arriver, la FCI aidera les établissements à tirer parti de leurs réalisations et à renforcer leur positionnement en recherche à l'échelle mondiale. La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022, pour laquelle 585 millions de dollars seront investis au cours des cinq prochaines années, permettra d'atteindre trois grands objectifs pour le Québec en matière de recherche et d'innovation, soit : développer les talents, les compétences et la relève, investir dans la capacité de recherche et d'innovation sous toutes leurs formes et dynamiser le transfert et la commercialisation des innovations

ANNEXE

Projets financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur :

Établissement principal Partenaires Titre Contribution Québec Contribution FCI Coût projet Université de Sherbrooke Université Concordia, Université McGill, Université de Montréal, École de technologie supérieure, Polytechnique Montréal Réseau québécois de microscopie électronique des matériaux 11 645 907 $ 11 645 907 $ 29 179 907 $



Institut quantique 5 125 394 $ 5 125 394 $ 13 652 303 $ Total 16 771 301 $ 16 771 301 $ 42 832 210 $

[1] Voir la liste des projets en annexe.

