Nouvelles règles relatives au financement et à l'achat de rentes, et mise à jour sur les congés autorisés







Ces enjeux et d'autres sujets sont abordés en profondeur dans le numéro actuel du bulletin Nouvelles et opinions publié par Morneau Shepell

TORONTO, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Morneau Shepell a publié le numéro de janvier 2018 de Nouvelles et opinions, son bulletin mensuel consacré à de nombreux sujets, notamment les règles de financement et d'achat de rentes de l'Ontario, les politiques de financement et d'achat de rentes du Québec, le règlement concernant les prestations de retraite de la Nouvelle-Écosse, le guide des tarifs dentaires de l'Alberta et les congés autorisés au Canada.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrée des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille, le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. En tant que chef de file dans les domaines des services-conseils stratégiques en RH et de la conception de régimes de retraite avant-gardistes, la société aide ses clients à résoudre des problèmes complexes liés à la main-d'oeuvre et offre des solutions intégrées en matière de productivité, de santé et de retraite. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2018 à 10:52 et diffusé par :