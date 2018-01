Croissance des PME et développement économique régional - Des investissements pouvant atteindre 950 000 $ pour la création d'un fonds local de solidarité dans la MRC des Sources







ASBESTOS, QC, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a versé une aide financière de 3,5 millions de dollars à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour faciliter et encourager la création de 35 nouveaux fonds locaux de solidarité (FLS) sur les territoires présentement non desservis. C'est dans ce contexte que la FQM verse une contribution financière de 100 000 $ à la municipalité régionale de comté (MRC) des Sources pour la mise en place d'un FLS, lequel favorisera la croissance des entreprises et le développement économique régional. Rappelons que 73 FLS sont déjà en place dans 68 MRC et municipalités du Québec.

À ce soutien financier gouvernemental s'ajoutent une somme de 50 000 $ issue de la MRC des Sources, un montant de 50 000 $ injecté par la Caisse Desjardins des Sources, ainsi qu'une contribution financière maximale de 750 000 $ versée sous la forme de crédit variable à l'investissement et provenant de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Grâce à l'ajout de ce nouveau FLS, le gouvernement du Québec, Fonds locaux de solidarité FTQ, la MRC des Sources et la Caisse Desjardins des Sources soutiennent la mise en place de leviers financiers nécessaires pour appuyer l'essor des PME ainsi que la création et le maintien d'emplois de qualité sur ce territoire.

Citations :

« Ce fonds local de solidarité était très attendu et il s'ajoute au coffre à outils dont notre milieu dispose désormais. On crée ainsi de véritables leviers pour nos PME. L'annonce d'aujourd'hui représente une excellente nouvelle et témoigne de la volonté de notre gouvernement d'agir en partenariat, notamment avec la MRC des Sources, afin d'assurer la réussite de nos entreprises, qui sont au coeur de la vitalité économique régionale. Je suis fière que la MRC des Sources soit parmi les premières, ce qui démontre sa proactivité. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Afin de faciliter leur démarrage et leur croissance partout au Québec, le gouvernement du Québec s'est engagé à mettre à la disposition des PME des leviers de développement efficaces qui répondent à leurs besoins et qui tiennent compte des réalités régionales. En ce sens, nous redoublons d'efforts pour que chaque dollar investi génère davantage de projets prometteurs au bénéfice des travailleurs et des communautés. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est avec enthousiasme que notre gouvernement soutient la mise en place de 35 nouveaux FLS au Québec, dont un dans la MRC des Sources, afin de stimuler davantage l'entrepreneuriat et la création d'emplois durables dans toutes nos régions. D'ailleurs, la gestion conjointe de ces fonds et des fonds locaux d'investissement par les MRC permettra aux PME québécoises d'accéder plus facilement au financement offert, ce qui rejoint notre volonté de simplifier les démarches administratives des entrepreneurs partout au Québec. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

Afin de simplifier les démarches des PME, l'accès au financement est facilité par une gestion conjointe des FLS et des fonds locaux d'investissement, lesquels ont aussi été mis à la disposition des MRC par le gouvernement du Québec.

En créant un FLS, les MRC bénéficient d'un effet de levier important. Ce sont 31,5 millions de dollars additionnels qui seront investis par le gouvernement du Québec et ses partenaires pour soutenir les PME dans toutes les régions du Québec. Ces sommes s'ajoutent aux 82 millions de dollars actuellement disponibles dans les FLS pour appuyer les PME québécoises et l'économie locale, soit 22 millions de dollars provenant des partenaires, dont près de 10 millions de dollars du gouvernement du Québec, et 60 millions de dollars attribués par l'organisme Fonds locaux de solidarité FTQ.

