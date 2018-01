Plus de 115 sociétés nord-américaines de premier plan participeront à la 21e Conférence annuelle à l'intention des investisseurs institutionnels à Whistler







VANCOUVER, le 18 janv. 2018 /CNW/ - La Banque CIBC (CM aux Bourses de Toronto et de New York) tiendra sa 21e Conférence annuelle à l'intention des Investisseurs institutionnels du 24 au 27 janvier 2018.

Des cadres supérieurs de plus de 115 sociétés nord-américaines représentant notamment les secteurs de l'agriculture, des produits chimiques, des services aux consommateurs, de l'infrastructure énergétique, des services financiers, des produits industriels, des mines, du pétrole et du gaz naturel, du papier et des produits forestiers, du transport, de la technologie et des industries diversifiées participeront à la conférence.

Les conférenciers décriront leurs stratégies d'affaires lors de conversations informelles et de séances de discussion, en plus de faire part de leurs réflexions quant à l'avenir de leur secteur.

Pour en savoir plus sur la conférence et pour consulter l'ordre du jour et la liste des sociétés participantes, cliquez ici.

Remarque importante à l'intention des médias

Seules les personnes ayant reçu une invitation peuvent assister à la conférence. Les médias et le grand public peuvent écouter les présentations par l'intermédiaire d'une webdiffusion. Un lien menant à la webdiffusion sera accessible pendant la conférence. Des analystes de recherche de la Banque CIBC seront disponibles pour des entrevues avant, pendant et après la conférence.

Marchés des capitaux CIBC offre des produits et des services intégrés de réseau mondial, des services consultatifs de banque d'investissement, des services bancaires aux entreprises et des services de recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à des clients institutionnels à l'échelle mondiale. Visitez le site www.cibccm.com/francais pour obtenir plus de renseignements sur la Banque CIBC et Marchés des capitaux CIBC. Vous trouverez d'autres communiqués de presse au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

