Subvention pour l'installation de gicleurs dans les résidences pour aînés : Le RQRA a été entendu

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 18 jan. 2018) - Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) accompagnait aujourd'hui le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, ainsi que Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, dans l'annonce de grands changements au programme de subvention pour l'installation de gicleurs dans les résidences privées pour aînés (RPA) existantes, implanté en décembre 2015. Le gouvernement ajoute en effet 67,43M$ à la subvention initiale de 70 M$. De plus, les résidences de 30 unités et moins verront leurs projets financés à 100 %, les RPA de 31 à 99 unités, à 80 %, et celles de 100 unités et plus, à 60 %.

« Ces changements apportent une bouffée d'oxygène fort bienvenue pour un grand nombre de résidences pour aînés, pour qui l'installation de gicleurs constituait un défi financier et logistique majeur, voire décisif quant à la poursuite de leurs activités. On ne peut donc qu'être heureux de cet immense pas en avant », a souligné Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.

Rappelons que le RQRA agit depuis 2016 afin d'aider ses quelque 300 membres qui doivent se conformer à la règlementation à y arriver dans les délais prescrits, soit d'ici le 2 décembre 2020. C'est ainsi que 62 résidences pour aînés membres du Regroupement sont déjà bien engagées dans la démarche, avec l'aide du Programme assistance bâtiment du RQRA. Ce guichet unique a été mis en place afin de soutenir et d'assister les RPA, notamment dans leurs travaux d'installation de gicleurs. « Nos efforts de représentation auprès des instances gouvernementales concernées ont porté fruit et nous sommes très fiers d'avoir été entendus, a ajouté M. Desjardins, qui a également pu présenter les divers enjeux en lien avec les grands chantiers que sous-tend ce type de travaux dans des milieux aussi sensibles sur plusieurs tribunes au cours des deux dernières années. Nous sommes maintenant très optimistes pour l'avenir et la diversité de l'offre de logements destinés aux retraités du Québec. Ultimement, nous espérons que cette mesure évitera des fermetures de résidences pour aînés », a-t-il d'ailleurs conclu.

Le Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble 750 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences qui gèrent plus de 86 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

